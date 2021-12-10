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В «Вавилов Лофте» открывается бар «Благородная гниль». Войти в него можно через шкаф соседнего «Винного буфета»

В креативном кластере «Вавилов Лофт» на Кадетской линии Васильевского острова 11 декабря открывается бар «Благородная гниль» с полусекретным входом через шкаф соседнего заведения «Винный буфет». Его создала художница Ольга Вишневская, известная под псевдонимом Pepelangelo (вы наверняка видели ее работы с лягушонком Пепе).

Название «Благородная гниль» отсылает к ботритизированным винам – сладким, густым и с концентрированным ароматом. Таким вино получается из-за грибкового ботритиса серого – «благородной плесени».

Меню кухни будет постоянно менять, на открытии и первое время после будут кормить блинами с паштетом, обжаренные в меду, говядиной, томленной с цитрусами, с рокфором и козьим сыром с киви. В барной карте есть шампанское по бокалам, трюфельная водка и смешанные напитки на основе рома на сигарах или джина на водорослях с мелом и солью.

Интерьером заведения художница занималась сама. Здесь черно-белая плитка под мрамор, хрустальная трехметровая люстра, стены контрастных черного, зеленого и красного цветов, а барная стойка декорирована фигурами лютнистов.

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