В «Вавилов Лофте» открывается бар «Благородная гниль». Войти в него можно через шкаф соседнего «Винного буфета»

Название «Благородная гниль» отсылает к ботритизированным винам – сладким, густым и с концентрированным ароматом. Таким вино получается из-за грибкового ботритиса серого – «благородной плесени».

Меню кухни будет постоянно менять, на открытии и первое время после будут кормить блинами с паштетом, обжаренные в меду, говядиной, томленной с цитрусами, с рокфором и козьим сыром с киви. В барной карте есть шампанское по бокалам, трюфельная водка и смешанные напитки на основе рома на сигарах или джина на водорослях с мелом и солью.

Интерьером заведения художница занималась сама. Здесь черно-белая плитка под мрамор, хрустальная трехметровая люстра, стены контрастных черного, зеленого и красного цветов, а барная стойка декорирована фигурами лютнистов.