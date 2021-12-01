В нескольких регионах России планируют запустить онлайн-продажу вина весной 2022 года

Проект начнет действовать в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Ассортимент будут показывать на специальном сайте «Почты России». Эксперимент планируют завершить в 2024 году.

Уточняется, что законопроект для продажи алкоголя онлайн поддержит российских виноделов и изменит баланс на рынке в пользу отечественных производителей. На данный момент документ проходит межведомственное согласование.

Обязательно при продаже алкоголя будут проверять возраст покупателей. В Минцифры предложило подтверждать данные через Единую систему идентификации и аутентификации, причем делать это при получении товара.

«Этот эксперимент — шаг к либерализации торговли вином с использованием интернета. Уже весной 2022 года первые покупатели смогут получить лучшие вина из рейтинга "Винный гид России" с доставкой на дом», — отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.