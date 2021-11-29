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Десятки британцев были заперты в пабе из-за сильнейшего снегопада. Их поили пивом и устраивали вечера с караоке

Около 60 посетителей оказались заперты в «самом высоком» пабе в Великобритании, который находится на высоте 528 метров над уровнем моря. Все эти люди приехали на трибьют-концерт группы Oasis, а выбраться не смогли из-за шторма «Арвен», который принес сильный ветер и снежную бурю. Об этом пишет BBC.

На протяжении трех дней, пока спасатели пытались вызволить людей из снежного плена, постояльцев развлекали сотрудники отеля Tan Hill Inn и хозяйка паба Никола Таунсенд. Она поделилась, что 40 человек удалось разместить в номерах гостиницы, а для остальных оборудовали импровизированный «палаточный лагерь» прямо в зале паба.

Женщина также рассказала, что на протяжении трех дней сотрудники устраивали для гостей различные мероприятия: викторины, настольные игры и вечер караоке. Кто-то из гостей поделился, что атмосфера на протяжении нескольких дней была «потрясающей», кто-то из постояльцев даже не хотел уезжать. Также невольным заложникам к ужинам и обедам давали пинту пива.

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