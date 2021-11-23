Старейшая кондитерская Петербурга «Север» впервые появится в Москве

Сейчас в сети 109 кондитерских по Петербургу и области, а также свой собственный завод кондитерских изделий. К концу 2022 года присутствие в Москве «Севера» расширится.

Напомним, что первое письменное упоминание о булочной-кондитерской (Невский пр., 44) было в ежегоднике «Весь Петербург» за 1903 год. Тогда она называлась «А. Андреев» и принадлежала купцу Федору Крымзенкову. В 1951 году заведение получило название «Север».