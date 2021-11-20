В центре Петербурга во время ночного рейда выявили нарушения в трех барах

В ходе проверки нарушения выявили в баре Branch Garage на улице Печатника Григорьева, а также в баре DOLPHINWOLF на Боровой улице. После жалоб жителей на шум проверку провели в заведении на Разъезжей, 43. При этом его название не уточнили.

Как следует из сообщения пресс-службы, все эти заведения работали после 23 часов, несмотря на ограничения. На Разъезжей также играла громкая музыка в ночное время. Всего рабочая группа проверила 52 заведения, большинство из которых, а именно 49, соблюдали ограничения и оказались закрытыми. Трем нарушителям грозит административная ответственность.