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Умер основатель сети ресторанов Subway Питер Бак. Ему было 90 лет

В возрасте 90 лет умер сооснователь сети ресторанов быстрого обслуживания Subway Питер Бак. Об этом сообщила компания в Twitter в эту субботу, 20 ноября.

Prachana Thong-on/Shutterstock

Причина смерти не уточняется. «Наш соучредитель, доктор Питер Бак скончался. Ему было 90 лет. Добросердечный физик и филантроп, он оставил после себя дух упорного труда и самоотверженности почти в 40 000 заведений», — отмечается в сообщении компании.

В 1965 год помог будущему основателю сети Subway Фреду ДеЛюка, одолжив ему тысячу долларов. На эти деньги 17-летнийДеЛюка открыл первую точку по продаже сэндвичей под названием «Peteʼs Subway Submarines», чтобы оплатить обучение в университете.  В 1968 году сеть переименовали в Subway, а спустя 10 лет она насчитывала 100 точек быстрого питания. Сейчас открыто более 40 000 ресторанов Subway в 112 странах мира. По информации Forbes, Subway опережает McDonald’s по числу заведений, однако по доходам все еще уступает. В 2020 году выручка Subway составила 689 млн долларов, а у McDonald’s —19 млрд. По оценке Forbes, состояние Бака на момент смерти Forbes составляет 1,7 млрд долларов.

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