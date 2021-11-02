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На Василеостровском рынке вновь открывается гастрономический отдел фермерских продуктов

Василеостровский рынок представит новых резидентов 4 ноября. Гости смогут получить скидочные карты, а также принять участие в розыгрыше сертификатов на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Попасть на рынок можно будет с 9 утра до 9 вечера без QR-кода в маске.

В обновленной гастрозоне будут представлены продукты как локальных производителей, так и фермерских хозяйств со всей России.

Всеволод Журавлев

Директор по маркетингу Василеостровского рынка

Мы перезапускаем формат продуктовой зоны, теперь на рынке можно купить все самое свежее и вкусное. Помните легендарную форточку с молоком в Сосново? Теперь она есть на Василеостровском рынке! Уникальные и редкие виды рыб от Beluga, доставляемые спецрейсами со всей России, изумительные молочные продукты в лавке «Марково», живую и охлажденную рыбу от «Рыбпродторга», сыры из «Лавки Малышевых» – классика и современность сыроделия. Каждый четверг к нам приезжают «гастролирующие» молочники. Поэтому если давно хотели хорошего молока, обязательно приходите, открытие новой гастрозоны как раз в четверг. Мы выбрали лучшие гастрономические проекты и готовим для вас вкусный декабрь, следите за анонсами.

Гастрономический бутик Beluga на обновленном Василеостровском рынке будет отвечать за деликатесы: марал и сарлык из республики Якутия, таймень и хариус из Эвенкии, мясные деликатесы из оленины. С 4 по 7 ноября покупатели бутика получат пятипроцентные скидочные карты.

В корнере «Рыбпродторга» можно будет купить охлаждённую треску, камбалу, палтуса, зубатку, семгу, сибаса, дорадо, судака, щуку, осётра, форель, карпа, а также живых устриц, вонголе, мидии, дальневосточную и якутскую рыбу. С 4 по 7 ноября, совершая покупки в «Рыбпродторге», гости получат шанс выиграть денежный сертификат на 3, 5 или 10 тысяч рублей.

Молочная лавка «Марково» привезет на Василеостровский рынок свежее молоко, кефир, йогурты, домашний творог.

«Сырная лавка Малышевых» будет отвечать за титульный продукт: круги-полукруги, камамбер и грюйер, швейцарскую классику и российскую современность сыроделия.

С 30 по 7 ноября рынок будет работать в обычном режиме с соблюдением всех рекомендованных мер предосторожности (дистанция, маски). Ресторанная зона – только на вынос и доставку ежедневно с 12:00 до 22:00 (в пятницу и субботу до 23).

Фото предоставлены Василеостровским рынком

Василеостровский рынок, Большой проспект В.О., 16/14б

vo-market.ru

@vomrkt

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