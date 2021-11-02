На Василеостровском рынке вновь открывается гастрономический отдел фермерских продуктов

Василеостровский рынок представит новых резидентов 4 ноября. Гости смогут получить скидочные карты, а также принять участие в розыгрыше сертификатов на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Попасть на рынок можно будет с 9 утра до 9 вечера без QR-кода в маске.

В обновленной гастрозоне будут представлены продукты как локальных производителей, так и фермерских хозяйств со всей России.