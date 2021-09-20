В Петербурге стартует благотворительный фестиваль десертов! Рассказываем, как помочь балтийским нерпам и бездомным животным

В Петербурге проходит «Фестиваль добрых десертов»! С 20 сентября по 20 октября вы можете заказать десерт в ресторанах-участниках, средства за него пойдут на помощь Фонду друзей балтийской нерпы, приюту бездомных животных «Ильинка» и организации «Голоса за животных», миссия которой освобождать зверей от насилия и эксплуатации.