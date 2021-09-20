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В Петербурге стартует благотворительный фестиваль десертов! Рассказываем, как помочь балтийским нерпам и бездомным животным

В Петербурге проходит «Фестиваль добрых десертов»! С 20 сентября по 20 октября вы можете заказать десерт в ресторанах-участниках, средства за него пойдут на помощь Фонду друзей балтийской нерпы, приюту бездомных животных «Ильинка» и организации «Голоса за животных», миссия которой освобождать зверей от насилия и эксплуатации. 

Участники фестиваля:

  • Zelenoe Bistro и морковный бисквит с абрикосовым кремом и грильяжем;
  • Hood Street Food и веганский медовик; 
  • Суши Wok и фруктовый ролл;
  • Сидрерия и блинчик с соусом из сидра; 
  • The Bun и булочка с вишней (специально для фестиваля!);
  • Fika и веганский вишневый пирог
  • Еще заведения. 

Остальные бары, кафе и рестораны тоже могут присоединиться к проекту. Для участия пишите на почту rina@lovemarks.pro

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