В Петербурге стартует благотворительный фестиваль десертов! Рассказываем, как помочь балтийским нерпам и бездомным животным

В Петербурге проходит «Фестиваль добрых десертов»! С 20 сентября по 20 октября вы можете заказать десерт в ресторанах-участниках, средства за него пойдут на помощь Фонду друзей балтийской нерпы, приюту бездомных животных «Ильинка» и организации «Голоса за животных», миссия которой освобождать зверей от насилия и эксплуатации.
Участники фестиваля:
- Zelenoe Bistro и морковный бисквит с абрикосовым кремом и грильяжем;
- Hood Street Food и веганский медовик;
- Суши Wok и фруктовый ролл;
- Сидрерия и блинчик с соусом из сидра;
- The Bun и булочка с вишней (специально для фестиваля!);
- Fika и веганский вишневый пирог
- Еще заведения.
Остальные бары, кафе и рестораны тоже могут присоединиться к проекту. Для участия пишите на почту rina@lovemarks.pro
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