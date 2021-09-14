В России стартовала благотворительная акция Campari Negroni Week 2021

В течение недели, с 13 по 19 сентября, сотни баров и ресторанов в России примут участие в благотворительной акции Campari Negroni Week 2021: все вырученные средства от продажи классического Негрони или коктейлей на его основе будут перечислены в благотворительные фонды.

Все, кто закажет напиток, получат стильный «Значок добра», а также, как отмечают организаторы, приятное чувство сопричастности доброму делу.

Узнать, какие бары и рестораны в Петербурге участвуют в акции, сможете на сайте Inshaker.com.