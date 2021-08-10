Филипп Вольчек начнет продавать суши в своих пекарнях

Филипп Вольчек, основатель сети «Булочные Ф. Вольчека» (110 точек!), планирует запустить продажу суши внутри своих пекарен. Магазины будут называться «4 суши», первый из них скоро откроется в Парголово.
Как сообщает «Коммерсантъ», суши начнут продаваться в булочной по адресу ул. Федора Абрамова,18/1, в перспективе проект может быть масштабирован и распространен на остальные пекарни.
Это не первая попытка компании освоить новые сегменты рынка. Ранее Филипп Вольчек сообщал «Собака.ru» о планах открывать молочные лавки:
«Хотим делать свои магазины молочки — с доступными ценами, для людей. Мы отталкиваемся от желаний. Возможно, нам хотелось бы делать шаверму: я ее люблю, но найти хорошую — проблема. Или пиццу, или сэндвичи. То есть мы прорабатываем идеи и, когда есть возможность, что-то запускаем: молочные лавки хотели открыть еще три года назад. Булочные все же занимают 80 % моего времени: по-хорошему, их надо переделывать заново — видение уже другое».
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