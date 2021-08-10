Филипп Вольчек начнет продавать суши в своих пекарнях

Как сообщает «Коммерсантъ», суши начнут продаваться в булочной по адресу ул. Федора Абрамова,18/1, в перспективе проект может быть масштабирован и распространен на остальные пекарни.

Это не первая попытка компании освоить новые сегменты рынка. Ранее Филипп Вольчек сообщал «Собака.ru» о планах открывать молочные лавки:

«Хотим делать свои магазины молочки — с доступными ценами, для людей. Мы отталкиваемся от желаний. Возможно, нам хотелось бы делать шаверму: я ее люблю, но найти хорошую — проблема. Или пиццу, или сэндвичи. То есть мы прорабатываем идеи и, когда есть возможность, что-то запускаем: молочные лавки хотели открыть еще три года назад. Булочные все же занимают 80 % моего времени: по-хорошему, их надо переделывать заново — видение уже другое».