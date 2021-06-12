C тротуаров на улице Рубинштейна убрали 8 незаконных террас

В Петербурге снесли восемь незаконных летних кафе на улице Рубинштейна. Как отметили в пресс-службе Смольного, рейд решили провести в связи с многочисленными жалобами местных жителей.
Так, сотрудники комитета по контролю за имуществом нашли восемь заведений, которые незаконно разместили летние кафе. За самовольное размещение нарушителей оштрафуют, а уличная мебель будет изъята и отправлена на склад временного хранения.
Как заявил губернатор города Александр Беглов, обустраивать и оформлять летние кафе необходимо по правилам. По его словам, в Петербурге все еще действует упрощенный порядок получения разрешений на летние кафе. Столики можно размещать с 1 мая по 15 октября, а разрешение выдают бесплатно.
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