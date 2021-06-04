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Блюдо дня: сезонная черешня с черным трюфелем и страчателлой в новом меню Commons

  • Страчателла с черешней и черным трюфелем

  • Гребешки с клубникой

  • Утиная грудка с жареным кейлом и шелковицей 

Шеф-повар Антон Абрезов уже почти 2 года превращает местных фермеров в новых рок-звезд локальной гастрономии. Каждый сезон в своем ресторане Commons он обновляет меню овощами и ягодами, находящимися на пике прямо сейчас.

Наши фавориты — черешня с черным трюфелем и страчателлой, гребешки с клубникой, ревенем и мороженым (!) из васаби, а также ягода, за которой мы готовы высылать поисковые отряды — шелковица (или тутовник). Здесь ее подают с утиной грудкой, жареным кейлом и корнем сельдерея.

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