Блюдо дня: сезонная черешня с черным трюфелем и страчателлой в новом меню Commons

Шеф-повар Антон Абрезов уже почти 2 года превращает местных фермеров в новых рок-звезд локальной гастрономии. Каждый сезон в своем ресторане Commons он обновляет меню овощами и ягодами, находящимися на пике прямо сейчас.

Наши фавориты — черешня с черным трюфелем и страчателлой, гребешки с клубникой, ревенем и мороженым (!) из васаби, а также ягода, за которой мы готовы высылать поисковые отряды — шелковица (или тутовник). Здесь ее подают с утиной грудкой, жареным кейлом и корнем сельдерея.