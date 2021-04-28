1 мая у Гостиного двора появятся 12 фудтраков в рамках проекта «Кочевники»

1 мая на парковке у Перинных рядов в сторону Невского (между Гостиным двором и зданием Городской думы) появятся 12 фудтраков. «Кочевники» представят гастрономические специалитеты со всего света: от традиционных испанских чуррос до техасского чили кон карне. Это второй проект сообщества урбанистов-предпринимателей CitiZen (они же готовят редевелопмент ДК Кирова).