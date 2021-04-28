1 мая у Гостиного двора появятся 12 фудтраков в рамках проекта «Кочевники»

1 мая на парковке у Перинных рядов в сторону Невского (между Гостиным двором и зданием Городской думы) появятся 12 фудтраков. «Кочевники» представят гастрономические специалитеты со всего света: от традиционных испанских чуррос до техасского чили кон карне. Это второй проект сообщества урбанистов-предпринимателей CitiZen (они же готовят редевелопмент ДК Кирова).
Резидентами проекта станут:
- текс-мекс от команды Branch Garage: кесадилья, тако и чили кон карне;
- Burger & Crab — стритфуд из краба и морепродуктов;
- Мясорубка Angus — бургеры из мраморной говядины с фермы в Ленинградской области;
- UNO Spain — испанский стритфуд от молодой команды: чуррос и традиционные супы из Испании;
- Angry Shrimp — креветки и всё про них: от хрустящих в панировке и до оригинальных кокосовых.
Также будет организована сцена у портика Руска с ежедневной программа музыкальных концертов, стендапа и представлений.
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