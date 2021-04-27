1 мая в Приморском Парке Победы откроется фуд-паркинг «Пикник на обочине»

С 1 мая по 30 сентября в Приморском Парке Победы (Южная аллея) на Крестовском острове будет работать фуд-паркинг «Пикник на обочине». 24 гастропроекта представят уличную еду разных стран. В июле в рамках проекта пройдет фестиваль «Пикник. Плед. Парк» в формате самого массового пикника в Петербурге. А в сентябре горожан ждет целая гастрономическая программа: поп-апы, мастер-классы по пикниковой сервировке, лекции о здоровом питании, живая музыка под открытым небом, национальные танцы, детский парковый квест и турниры по петанку.