1 мая в Приморском Парке Победы откроется фуд-паркинг «Пикник на обочине»

С 1 мая по 30 сентября в Приморском Парке Победы (Южная аллея) на Крестовском острове будет работать фуд-паркинг «Пикник на обочине». 24 гастропроекта представят уличную еду разных стран. В июле в рамках проекта пройдет фестиваль «Пикник. Плед. Парк» в формате самого массового пикника в Петербурге. А в сентябре горожан ждет целая гастрономическая программа: поп-апы, мастер-классы по пикниковой сервировке, лекции о здоровом питании, живая музыка под открытым небом, национальные танцы, детский парковый квест и турниры по петанку.
Резиденты фуд-паркинга:
- Crazy Foх – проект Сергея Фокина (Eclipse), несколько видов бургеров с маринованным куриным бедром в панировке, стрипсы с соусами собственного производства и домашние пончики.
- Kazbegi – грузинская кухня.
- Branch Garage – мексиканские тако, кесадилья, чили кон карне, зелень и ягоды с собственной фермы.
- Pobo – японские моти, боул туна татаки и классические роллы.
- Pizza Diego Da Napoli – неаполитанская пицца из помпейской печи.
- Vaffel – шпинатные, гречневые, томатные, картофельные, сырные, сладкие норвежские вафли с 25 начинками.
- «Чешский трдельник» – чешская классика со сладкими и сытными начинками.
- Dish fish – японский рамэн и рыбки тайяки, балийские сатэ с рисом Басмати, тайское мороженое, вегетарианский ролл.
- Street Suvid – вариации уличной еды по технологии су-вид.
- «Ягода кофе» – specialty кофе и выверенное меню завтраков.
- Bus Damas – любимое мороженое от самого яркого фургона в городе.
- Capri Pasta Bar – итальянская паста gluten-free и меню-конструктор.
- Punk Monkey – healthy спринг-роллы, азиатские сэндвичи, боулы с цыплёнком кацу и гавайские поке
- Don Tapa – легендарные испанские чуррос.
- Papa Grill – венские, франкфуртские и чикагские хот-доги
- Ukusno – сербская плескавица, чевапчичи, шопский салат и мешано месо
- «Мидийное место» – мидии из Чили, Новой Зеландии и Крыма, а для веганов – овощи крудите.
- «Карельские рецепты» – таёжные пельмени с олениной, кижские лесные с подосиновиками, соловецкие с индейкой, а еще постные.
- El cooko – чикен-попс, сочные бургеры, салат с кускусом, вишней и карри.
- Hood food – веганские нью-йоркские доггеры, мак-н-чиз, бургеры в листьях салата с фасолевой котлетой.
- Salad Bar – healthy, green и fresh салаты.
- Angry shrimp – карибские кокосовые креветки с фри или татаки из тунца –
- MNTN coffee – свежесваренный кофе, маття, какао, освежающий лимонад в комбинации с завтраками в любое время дня.
- «Культура кофе» – specialty кофейня с множеством вариаций приготовления кофе. для истинных ценителей.
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