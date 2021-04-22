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В Петербурге пройдет фестиваль морской кухни «Море еды» от парусного сообщества «Сила ветра»

В Петербурге пройдет фестиваль морской кухни и парусной культуры «Море еды» от сообщества «Сила ветра» и бренда лимонадов «Городские напитки». С 26 апреля по 10 мая в 13 заведениях города будут давать блюда, вдохновленные морскими экспедициями. Цель проекта — рассказать горожанам о парусной культуре через понятный всем «язык» еды.

В фестивале принимают участие:

  • «Футура» с хот-догом с сосиской из креветок и лосося, мармеладом из водорослей
  • Daner Pizza Spot с пиццей с каперсами, вакаме и подкопченными баклажанами в маринаде из сиропа фиников и льняного масла
  • бар «Пиф-паф» с бургером с тигровыми креветками и водорослями чукка
  • «Мачты» с жареной корюшкой
  • кофейня «Рид» с пряной мини-пиццей с креветками
  • Laboratorio Distilita со страчателлой с болгарским перцем и креветками
  • EZO с «Лодочкой» с горгондзолой и копчёным сыром
  • «812» с креветками в попкорн-темпуре
  • Amici с панини с креветками, томатами и моцареллой
  • «Утопист» с сетом из дальневосточных устриц
  • Island Pokebowls с поке с лососем и манговым соусом
  • Hollingsheadbar с сэндвичем с лососем слабой соли
  • PLUK с авокадо-тостом

Стоимость сета (блюдо + напиток) — от 420 рублей. Также пройдет серия бесплатных лекций и презентаций: 

26.04 Laboratorio Distilita — обзор самых вдохновляющих яхтенных маршрутов от Татьяны Лебедевой, автора приключений Силы ветра;

28.04 «Мачты» — встреча с капитаном Алексеем Егоровым;

29.04 бар ФУТУРА — встреча с капитаном Андреем Кипятковым;

5.05 бар «Мачты» — встреча с капитаном Тимофеем Бойковым.

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