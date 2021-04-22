В Петербурге пройдет фестиваль морской кухни «Море еды» от парусного сообщества «Сила ветра»

В Петербурге пройдет фестиваль морской кухни и парусной культуры «Море еды» от сообщества «Сила ветра» и бренда лимонадов «Городские напитки». С 26 апреля по 10 мая в 13 заведениях города будут давать блюда, вдохновленные морскими экспедициями. Цель проекта — рассказать горожанам о парусной культуре через понятный всем «язык» еды.