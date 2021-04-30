Весь май можно пить кофе в заведениях России и помогать детям с тяжелыми заболеваниями

Благотворительная акция «Добрый кофе» организована фондом «Детский хоспис» совместно с кофейнями и ресторанами России. С 1 по 31 мая часть средств от продажи кофейных напитков будет направляться в пользу подопечных фонда, которые сражаются с неизлечимыми заболеваниями.

В Петербурге в акции участвуют сети пекарен «Цех-85», «Британские пекарни», Nau Bistro, Do Immigration, Gills, Дзамико, «На Вина!», Hamlet + Jacks, Frida, Чайный дом, PLUK, Branch Garage, Gypsies&Jews и другие заведения. Стать партнером акции можно, заполнив форму на сайте.

Кроме Петербурга «Добрый кофе» будет можно выпить в заведениях 39 регионов по всей России: Ленинградской области, Москвы, Казани, Сочи, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Белгорода, Краснодарского края, Ярославля, Томска, Новосибирска и др.

«Цель акции — привлечь внимание общества к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями и рассказать, насколько важно оказывать им системную поддержку. Механизм акции выстроен так, чтобы каждый человек смог помочь, просто выпив кофе, и подарить детям ощущение, что они не остались наедине со своей болезнью. Заведения-партнеры акции переведут часть средств от продажи «Доброго кофе» в пользу пациентов хосписа», — говорят организаторы.