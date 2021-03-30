Петербургские рестораторы смогут получить разрешение на размещение летних кафе онлайн в упрощенном порядке

Рестораторы Петербурга смогут получить разрешение на размещение летних кафе и веранд онлайн в упрощенном порядке. Подать заявление можно уже с 1 апреля.
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Фото: Shutterstock.com
Размещение уличной мебели на летний период будет осуществляться, как и в 2020 году, на основании разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена. Разрешение будет выдаваться Комитетом имущественных отношений.
Летние кафе и веранды будут работать с 1 мая по 15 октября. Выносные столики будут размещаться в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. К ней также относятся столы, скамьи, скамейки-качели, диваны, качели, софы. При этом разработка проекта благоустройства не требуется.
Подать заявление на размещение летних кафе и веранд можно через личный кабинет арендатора на сайте Комитета имущественных отношений — документы будут рассмотрены в течение 30 рабочих дней.
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