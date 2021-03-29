Владельцев нелегальных баров на Рубинштейна планируют привлекать к уголовной ответственности

Механизмы привлечения к ответственности владельцев баров-нелегалов будут проработаны с правоохранительными и надзорными органами различных уровней. Такими методами власти Петербурга планируют «привести улицу Рубинштейна в достойное состояние». «Все-таки это бренд Петербурга, и мы хотим, чтобы он развивался в сфере туристической привлекательности, одновременно не создавая препятствий для комфорта жителей», — приводит «Петербургский дневник» слова Ситова.

По словам менеджера «Союза развития культуры питания и сохранения исторического наследия улицы Рубинштейна» Анжелики Ефремовой, после второй волны пандемии многие заведения на «главной ресторанной» не смогли восстановиться и закрылись. Собственники, не желающие терять доход, сдают эти помещения другим предпринимателям, многие из которых начинают работать нелегально. «Там нет лицензии. Продается алкогольная продукция непонятного происхождения. Люди, которые посещают подобные заведения, должны знать, что подвергают свое здоровье опасности», — отметила она.

«Стабильно работающего юридического лица здесь нет. Мы наблюдаем карусель смены неких юрлиц, у которых нет лицензии на алкоголь и кассового аппарата. Это не малый бизнес, это криминальный бизнес. Все эти нелегальные заведения объединены неким бенефициантом, который помогает уходить от уплаты налогов, штрафов, покупки лицензий. Берет на себя функцию «решалы». На совещании мы обсудили необходимость решения вопроса в плоскости уголовной ответственности для нарушителей», — заявил глава муниципального образования «Владимирский округ» Денис Тихоненко.