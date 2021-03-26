В Петербурге работает телеграм-бот, который показывает заведения, готовые наполнить многоразовые бутылки питьевой водой

На онлайн-карте будут расположены точки с кафе, барами, ресторанами и магазинами, в которых нальют чистую воду в вашу тару бесплатно. Сейчас к проекту присоединилось более 150 заведений из 12 городов. Для того, чтобы узнать, куда идти, достаточно отправить в бот геолокацию, в ответ придет список из трех заведений на выбор с фото, адресом, подробностями о наборе воды (с помощью сотрудника или самостоятельно через кран-фильтр) и экотегами — куда можно зайти со своим питомцем, где есть книгообмен или кто принимает батарейки.

Авторы проекта ищут волонтеров для развития карты Refill во всех городах России. Для того, чтобы присоединиться к списку источников, нужно просто заполнить анкету — она тоже есть в боте.