Молочный коктейль — очень вкусный, но одновременно и вредный напиток. При этом его компоненты содержат полезные для организма вещества — если приготовить его дома из молока низкой жирности, без сахара, с добавлением свежих фруктов или овощей. Роспотребнадзор рассказывает, как правильно его приготовить. Записывайте рецепт!
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Фото: Shutterstock.com
Молочный коктейль — это изначально холодный, жирный, сладкий и очень калорийный напиток. Калорийность традиционного молочного коктейля в 100 миллилитрах 96,6 килокалорий, содержание белка — 2,9 грамма, жира — 4,3, углеводов — 12,5. При этом суточная потребность в белке для взрослого человека — от 65 до 117 граммов в сутки для мужчин и от 58 до 87 для женщин, в жирах — от 0,7 до 2 граммов на кажды килограмм массы тела, углеводах — от 257 до 586 граммов в сутки, что покрывает 50-60% суточной энергетической потребности.
А вот есть добавить в молочный коктейль различные сиропы, подсластители, орешки, то такой десерт станет просто целым набором пустых углеводов. «Пищевая ценность коктейля будет очень высокой: одна порция коктейля может содержать суточную норму калорий, так как для коктейля обычно используют жирное молоко и калорийные добавки. В одной порции коктейля содержится в три раза больше липидов, чем нужно организму. Молочные напитки содержат огромное количество сахара, который стимулирует центр удовольствия, вызывая желания выпить еще одну порцию. Поэтому от подобных вариантов десерта рекомендуется отказаться людям, страдающим ожирением», — говорят в Роспотребнадзоре.
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Фото: Shutterstock.com
В ведомстве советуют не употреблять коктейли, приготовленные из искусственных порошковых ингредиентов, с красителями, ароматизаторами и усилителями вкуса. Можно и даже нужно — коктейли, приготовленные дома из натуральных компонентов. Так как в составе молока много кальция, важного для костей и зубов, минералов, положительно влияющих на сердечно-сосудистую и пищеварительную систему. Чтобы сделать коктейль еще полезнее, нужно добавить в него ягоды, натуральный сок фруктов или овощей. И совет для тех, кто хочет похудеть — добавьте в милкшейк ростки пшеницы или овсяные хлопья!
Чтобы приготовить диетический молочный коктейль, придерживайтесь следующих правил:
- Используйте обезжиренные молочные продукты
- Не добавляйте в напиток сахар и различные сиропы. Свежие ягоды и фрукты «подсластят» готовый коктейль. Если для свежих ягод не сезон, можно использовать замороженные
- Не используйте различные калорийные наполнители — шоколадную стружку, карамель, варенье. Добавление специй вполне допустимо в простых рецептах коктейлей
- Не добавляйте мороженое
- Для получения пенки перед приготовлением немного подморозьте молоко
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Фото: Shutterstock.com
Вот несколько рецептов полезных молочных коктейлей от Роспотребнадзора:
С клубникой и овсянкой
«Овсяная крупа — ценный продукт в рационе питания. Возьмите 500 мл обезжиренного молока, 2 ст. л овсяных хлопьев, 1/2 ст клубники, щепотку корицы. Обратите внимание, что нужно брать именно овсянку, а не готовые мюсли или быстрорастворимые хлопья — в них много сахара. Чтобы приготовить напиток смешайте блендером все компоненты»
С авокадо и медом
«Авокадо очень полезен для организма — он способствуют снижению уровня холестерина в крови и славится своими антиоксидантными свойствами. Приготовить коктейль просто — смешайте блендером 500 мл молока, 1 ст. л жидкого натурального меда, мякоть 1 авокадо»
С грушей и корицей
«Этот коктейль в рационе питания сладкоежек станет настоящим праздником — несмотря на низкую калорийность, напиток получается совсем не «постным». К тому же, груши показаны для снятия отеков. Сначала очистите от кожуры 2 крупных груши, уберите у них сердцевины, порежьте на кусочки. К фруктам добавьте 500 мл молока, 1 ст. л свежевыжатого лимонного сока и щепотку корицы. Ингредиенты перемешайте блендером»
С проросшими зернами пшеницы
«Этот напиток поспособствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Стакан нежирного кефира, 3 ч. л проросших зерен пшеницы. Пшеницу залейте кефиром и дайте смеси «настояться» в течение часа. После этого взбейте массу блендером»
С малиной
«Чтобы приготовить полезный напиток, взбейте блендером или миксером стакан кефира и 1/2 стакана свежей малины»
С имбирем и медом
«Имбирь часто добавляется в рацион здорового питания — он способствует сжиганию жиров и нормализации кишечной микрофлоры. По этому рецепту вы получите кисло-сладкий, пикантный напиток. Возьмите 0,5 л нежирного кефира, добавьте к нему 1 ч. л свежего имбиря, натертого на терке, 1-2 ч. л жидкого меда и щепотку корицы — ингредиенты взбейте блендером»
С гранатовым соком и вишней
«Готовить такой молочный коктейль можно даже в зимний период — просто используйте замороженную вишню. Натуральный гранатовый сок ускоряет обменные процессы в организме и улучшает тонус сосудов. Вам потребуются следующие продукты — стакан молока, 1/3 стакана вишни без костей, 3-5 ст. л гранатового сока (используйте свежевыжатый сок!), 50 г обезжиренного натурального йогурта без добавок. Все ингредиенты взбейте блендером»
С мятой
«Свежая мята «бодрит» и освежает — с таким коктейлем хорошее настроение гарантировано. Возьмите стакан молока и порежьте две веточки свежей мяты. Ингредиенты взбейте блендером. Если любите десерты послаще, добавьте 1 ч. л жидкого цветочного меда»
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