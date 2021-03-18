Молочный коктейль — это изначально холодный, жирный, сладкий и очень калорийный напиток. Калорийность традиционного молочного коктейля в 100 миллилитрах 96,6 килокалорий, содержание белка — 2,9 грамма, жира — 4,3, углеводов — 12,5. При этом суточная потребность в белке для взрослого человека — от 65 до 117 граммов в сутки для мужчин и от 58 до 87 для женщин, в жирах — от 0,7 до 2 граммов на кажды килограмм массы тела, углеводах — от 257 до 586 граммов в сутки, что покрывает 50-60% суточной энергетической потребности.

А вот есть добавить в молочный коктейль различные сиропы, подсластители, орешки, то такой десерт станет просто целым набором пустых углеводов. «Пищевая ценность коктейля будет очень высокой: одна порция коктейля может содержать суточную норму калорий, так как для коктейля обычно используют жирное молоко и калорийные добавки. В одной порции коктейля содержится в три раза больше липидов, чем нужно организму. Молочные напитки содержат огромное количество сахара, который стимулирует центр удовольствия, вызывая желания выпить еще одну порцию. Поэтому от подобных вариантов десерта рекомендуется отказаться людям, страдающим ожирением», — говорят в Роспотребнадзоре.