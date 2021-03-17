На Невском проспекте открылся итальяно-грузинский ресторан Чача Фокачча

Это семейный демократичный ресторан, работающий круглосуточно. Меню поделено на два сверхпопулярных направления — Италия и Грузия. В первую часть включили томатный суп с песто, тартар, брускетты, пасту и 10 вариантов римской пиццы, а во вторую — долму, ассорти пхали, харчо, лобиани, хачапури-лодочку и хинкали в трех исполнениях.

В барной карте домашние лимонады, национальные вина и несколько видов чачи.