На Невском проспекте открылся итальяно-грузинский ресторан Чача Фокачча

На Невском проспекте, 88, открылся итальяно-грузинский ресторан Чача Фокачча от команды кафе «Мама на даче». Кухней заведует Александр Шамсутдинов, бренд-шеф заведений группы, включая пивной Beergarden.
Это семейный демократичный ресторан, работающий круглосуточно. Меню поделено на два сверхпопулярных направления — Италия и Грузия. В первую часть включили томатный суп с песто, тартар, брускетты, пасту и 10 вариантов римской пиццы, а во вторую — долму, ассорти пхали, харчо, лобиани, хачапури-лодочку и хинкали в трех исполнениях.
В барной карте домашние лимонады, национальные вина и несколько видов чачи.
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