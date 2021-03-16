В России появилась первая Фабрика-Кухня «Мираторг»: блюда по домашним рецептам, приготовленные без консервантов, но в больших масштабах

Для приготовления блюд используются ингредиенты собственного производства. Даже при полном отсутствии добавок и красителей, морс, к примеру, может храниться до 90 суток, а супы – до 30. Все дело в способе приготовления: на Фабрике-Кухне производство максимально автоматизировано и люди не принимают участие в ходе процесса.

Фабрика-Кухня постарались разработать меню, удовлетворяющее любой запрос. В линейке есть 6 супов: традиционный борщ, солянка, оригинальный ленинградский рассольник, куриный суп-лапша, вегетарианский Минестроне или гороховый суп с копченостями. Для офисного обеда подойдут салаты, сырники, печеночные оладушки, картофельные зразы с картофелем или домашние котлеты с рисом и яйцом. На семейный ужин берем гречку с курицей под сливочно-грибным соусом, плов с курицей или пасту Болоньезе.

Найти все это можно на полках сетевых магазинов и в собственной сети магазинов компании «Мираторг».