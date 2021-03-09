Как пишет «Фонтанка», проанализировав данные Росстата, в 2020 году килограмм блинов на масленицу житель Петербурга мог испечь за 106 рублей. К концу февраля 2021-го набор продуктов подорожал на 4,98% — до почти 112 рублей.

В Петербурге больше всего подорожал за год сахар — на 58,5%. Значительно выросли цены на яйца — на 21%, а также подсолнечное масло — на 14,85%. При этом подешевело молоко — на 4,4%.

В целом по России килограмм угощения подорожал на 10% — с 87,5 рублей в 2020-ом до 96,6 рублей в 2021-ом. Выше всего цены «взлетели» на сахар — на 60,4%, яйца — 29,7%, подсолнечное масло — 26,6%. Кроме того, за год подорожала мука — на 16%.