Yummy United подвела итоги деятельности за 2020 год

13 февраля завершился уже второй цикл работы уникальной в своем роде компании, управляемой детьми. На открытом заседании в Hyatt Regency Moscow Детский Совет директоров презентовал результаты работы и передал полномочия очередному составу. Рассказываем, чего достигла компания за предыдущий год: список впечатляющий!
Появление в России
Первый Детский Совет директоров был собран в Италии: компания Yummy United, производящая продукты питания для детей, была создана основателем Mildberry Олегом Бериевым совместно с экспертом в технологиях производства продуктов питания Романом Глебовым и впервые представлена миру на выставке TuttoFood в Милане весной 2019 года. Уникальная бизнес-модель, позволяющая детям активно участвовать в жизни компании и влиять на процесс разработки и продвижения продуктов, была воспринята на ура, и уже вскоре – в ноябре 2019 года – бренд появился в России. А 10 февраля 2020 года был представлен первый российский Детский Совет директоров, собравший 40 детей из 18 городов России. География второго состава, приступившего к работе в октябре 2020 года, стала еще шире: в него вошли 40 ребят из уже 26 городов. Все это время юные директора влияли на все процессы: придумывали вкусы и дизайн упаковки, участвовали в разработке маркетинговой стратегии и даже попробовали себя в создании дополненной реальности. И вот на днях, 13 февраля 2021 года, полномочия принял третий Детский Совет директоров. Из более чем 900 победителей и участников различных конкурсов, организованных Yummy United, были отобраны 230 детей в возрасте 8-12 лет. Они и приняли участие в творческих сессиях, по результатам которых был сформирован новый Совет: в него вошли 40 детей из 28 городов России.
Продуктовая линейка
Первые продукты, созданные по идеям и при участии детей, появились на рынке в июне 2020 года. В продуктовый портфель вошли глазированные сырки, молочные коктейли, натуральные соки, сухие завтраки и молоко для завтраков – все из сырья высшего качества. В декабре 2020 года весь ассортимент компании был дополнен новыми продуктами (сейчас их 18) и был перезапущен в новом дизайне, утвержденном вторым составом Детского Совета директоров. А в ближайшие три месяца Yummy United планируют запуск новых продуктовых категорий: смузи, мороженое, свежие молочные продукты, включая йогурты, творог и иммунодринки.
Расширение дистрибуции
Первое сотрудничество компания заключила с торговой сетью Магнит – поставки начались в июне 2020 года. А с декабря бренд стал расширять свою дистрибуцию, и уже доступен в магазинах «Карусель», «Ашан», «Пятерочка», «Виктория», «Верный», «РеалЪ», а также онлайн-магазине «Утконос» и на маркетплейсе Wildberries. На сегодняшний день продукты Yummy United представлены в 16 000 точках продаж по всей России, в планах компании стать федеральным брендом к третьему кварталу 2021 года.
Объем продаж
В 2020 году он составил 150 млн рублей – это с учетом запуска в июле и доступностью лишь в одной торговой сети весьма впечатляющие цифрыЛидер продаж – глазированные сырки (41%), на втором месте молочные коктейли (25%), далее соки (19%), молоко (11%) и сухие завтраки (4%). Компания активно развивается и в планах на 2021-й – увеличение продаж в России до 1 млрд рублей.
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