Yummy United подвела итоги деятельности за 2020 год

Появление в России

Первый Детский Совет директоров был собран в Италии: компания Yummy United, производящая продукты питания для детей, была создана основателем Mildberry Олегом Бериевым совместно с экспертом в технологиях производства продуктов питания Романом Глебовым и впервые представлена миру на выставке TuttoFood в Милане весной 2019 года. Уникальная бизнес-модель, позволяющая детям активно участвовать в жизни компании и влиять на процесс разработки и продвижения продуктов, была воспринята на ура, и уже вскоре – в ноябре 2019 года – бренд появился в России. А 10 февраля 2020 года был представлен первый российский Детский Совет директоров, собравший 40 детей из 18 городов России. География второго состава, приступившего к работе в октябре 2020 года, стала еще шире: в него вошли 40 ребят из уже 26 городов. Все это время юные директора влияли на все процессы: придумывали вкусы и дизайн упаковки, участвовали в разработке маркетинговой стратегии и даже попробовали себя в создании дополненной реальности. И вот на днях, 13 февраля 2021 года, полномочия принял третий Детский Совет директоров. Из более чем 900 победителей и участников различных конкурсов, организованных Yummy United, были отобраны 230 детей в возрасте 8-12 лет. Они и приняли участие в творческих сессиях, по результатам которых был сформирован новый Совет: в него вошли 40 детей из 28 городов России.