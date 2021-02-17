18+
  • Бары и рестораны
  • Новости

В Петербурге проходит Зимний фестиваль добрых десертов! Рассказываем, как можно помочь хосписам, а также детям со слуховыми нарушениями и инвалидностью

В Петербурге проходит Фестиваль добрых десертов! Смысл: до конца февраля вы можете заказать десерт в заведении, отмеченном на карте проекта, а часть средств за него перечисляется в благотворительные фонды, организации и объединения.

Сейчас благодаря фестивалю можно помочь трем благотворительным программам: 

  • фонду «Когда Ты Нужен», работающему с детьми, подростками и молодыми взрослыми с онкологией;
  • общественной организации помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью «Шаг навстречу»
  • родительскому объединению «Я слышу мир!», которое занимается вопросами реабилитации детей с нарушением слуха.

До конца февраля вы можете заказать шоколадный фондан в Сидрерии (Моховая ул., 30), ролл с фруктами в Суши Wok или купить овсяный стаут, напоминающий вафли с корицей и кленовым сиропом (десерт же!) в Биргике (наб. Фонтанки, 11). Другие бары, кафе и рестораны тоже могут присоединиться к проекту. Для участия пишите сюда: rina@lovemarks.pro

В рамках фестиваля еще пройдет митап, посвященный социальной рекламе, в онлайн-формате. О дате проведения и спикерах Рина Гзогян (организатор Фестиваля добрых десертов) сообщит позже.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты