В Петербурге проходит Зимний фестиваль добрых десертов! Рассказываем, как можно помочь хосписам, а также детям со слуховыми нарушениями и инвалидностью

Сейчас благодаря фестивалю можно помочь трем благотворительным программам:

фонду «Когда Ты Нужен», работающему с детьми, подростками и молодыми взрослыми с онкологией;

общественной организации помощи детям и взрослым с тяжелой инвалидностью «Шаг навстречу»;

родительскому объединению «Я слышу мир!», которое занимается вопросами реабилитации детей с нарушением слуха.

До конца февраля вы можете заказать шоколадный фондан в Сидрерии (Моховая ул., 30), ролл с фруктами в Суши Wok или купить овсяный стаут, напоминающий вафли с корицей и кленовым сиропом (десерт же!) в Биргике (наб. Фонтанки, 11). Другие бары, кафе и рестораны тоже могут присоединиться к проекту. Для участия пишите сюда: rina@lovemarks.pro

В рамках фестиваля еще пройдет митап, посвященный социальной рекламе, в онлайн-формате. О дате проведения и спикерах Рина Гзогян (организатор Фестиваля добрых десертов) сообщит позже.