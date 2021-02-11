Mishka Bar на набережной Фонтанки закрывается после 10 лет работы

Совладелец

«Мы целый день мотали ленту назад, чтобы добраться до самого начала. Оказывается, мы — обласканные лауреаты, и получили массу премий. У нас играли вообще все выдающиеся диджеи Петербурга, а большинство из них у нас начинали (Кирилл Шаповалов, привет!). На вечеринке открытия 10 лет назад играл Андрей Лошак. Ваня Дорн диджеил у нас во вторник, а Zebra Katz после диджейсета курили в подсобке. Большинство ребят, с которыми мы начинали, открыли свои собственные заведения, без которых сейчас трудно представить Петербург. Некоторые из этих баров теперь входят даже в списки лучших миксологических баров мира (El Copitas, привет!), другие стали меккой интеллектуалов (Хроники, привет!). Интересно, что именно в эти дни началась массированная атака на нас и наших друзей. Депутатский запрос, проверки, вся эта лабуда. Надеемся, что с помощью наших гостей мы выстоим (Оксана Дмитриева, привет!)»