Во внутреннем дворе «Никольских рядов» открылся гастрономический маркет

Всего установили несколько лавок и сделали акцент на кухни разных стран. Германию представляют мясные блюда: колбаски, ребра с баварской капустой или печеный картофель в сливочном соусе с беконом. Нидерланды – маринованная сельдь, жаренная треска с чесночным соусом и мясные шарики с ягодным джемом. В бельгийской лавке, конечно, вафли. Также есть домик с похлебками, где отдают суп из утки с томленой капустой и куриный бульон. По соседству варят горячий ягодный пунш, глинтвейн и ароматный какао по старинному французскому рецепту.

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