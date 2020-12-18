Фото дня: петербурженка нашла под обоями меню ресторана «Палкинъ» 1895 года

Судя по обнаруженному под обоями меню, 17 декабря 1895 года в ресторане «П. Палкинъ» на Невском проспекте предлагали отобедать «водкой и закуской 2 р. 50 к. съ персоны». В меню был «Супъ Бофоръ», «Консоме Жюльенъ», «Пирожки разные», «Блорыбица разнарная» и «Соусъ канорцы», «Коркская ветчина» и «Соусъ малага», «Жаркое, фазаны богемскiе и салатъ-ременъ», «Пломъ-Пуддингъ» и кофе. Ланчи подавали с 5 до 8 вечера, обещали, что «будет играть струнный оркестръ Спб».

«Сегодня, 17 декабря, нашла под обоями меню Палкина 125-летней давности! Хочу Пломъ-Пуддингъ с водкой и закуской за два пятьдесят» ,— поделилась в своем Facebook петербурженка Женя Кулакова. «Так рябчики и впрямь буржуйское routine?», «Суп Бовор тоже хорош!», «Фантастика! В один день! Обратно в будущее! Женечка, ты путешествуешь во времени! Когда дойдешь до 25 октября/7 ноября 1917 — останови революцию!», — комментируют пользователи социальной сети.

Здание на углу Невского и Владимирского проспектов было возведено для купца Паскова-Шарапова в начале XIX по проекту архитектора А. К. Кейзера, во дворе соорудили корпус ресторана — сюда в 1874 году переехал ресторан «Палкин». В 1904-1906 годах по проекту архитектора А. С. Хренова здание было надстроено пятым этажом. В 1860-х годах, от открытия ресторана купца Палкина, в доме размещалась популярная фруктовая лавка братьев Набилковых. Здесь любили собираться журналисты и литераторы тех лет. Их особенно привлекал устроенный при лавке погребок, в котором подавали холодный и горячий пунш. В 1924 году в здании открылся кинотеатр «Титан».