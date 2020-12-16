Ginza откроет 2-этажный фуд-холл в старейшем универмаге Петербурга — Большом Гостином дворе

Ресторанная группа Ginza откроет новое гастрономическое пространство — фуд-холл в Большом Гостином Дворе, старейшем универмаге Петербурга.
В конце ноября компания арендовала 1800 квадратных метров на первом и втором этажах по Ломоносовской линии. Договор был заключен на 7 лет.
По данным Фонтанки, дизайн для фуд-холла будет разрабатывать московское бюро Interiors. Помимо двух этажей универмага на открытом воздухе во внутреннем дворе появится терраса и летние веранды. Первый этаж планируют запустить уже летом 2021 года.
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