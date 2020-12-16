Ginza откроет 2-этажный фуд-холл в старейшем универмаге Петербурга — Большом Гостином дворе

В конце ноября компания арендовала 1800 квадратных метров на первом и втором этажах по Ломоносовской линии. Договор был заключен на 7 лет.

По данным Фонтанки, дизайн для фуд-холла будет разрабатывать московское бюро Interiors. Помимо двух этажей универмага на открытом воздухе во внутреннем дворе появится терраса и летние веранды. Первый этаж планируют запустить уже летом 2021 года.