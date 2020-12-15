Дореволюционная немецкая плитка, кирпичи с клеймом и ранние завтраки: за что петербуржцы благодарят новое кафе «Кухня»

История помещения на первом этаже дома на Кирочной улице, 52, тянется с 1906 года: каретная ремонтная мастерская Царского двора, домовая кухня в советские годы, магазин шведских кухонь уже в современной России и новая кафе-пекарня «Кухня» в 2020. У заведения пока нет своих социальных сетей, но уже есть благодарность сотен пользователей с петербургским ДНК!
На Кирочной улице, дом 52 в конце ноября Юлия Столова (экс-соучредитель сети пекарен «Ленинградские булочные») открыла кафе «Кухня». Ремонт команда делала капитальный – очистили стену до кирпича (который оказался с клеймом), на красивых исторических потолках обнаружили крюки для подвешивания карет (потолок, кстати, пришлось нарастить, чтобы изолировать звук, по настоянию соседей), стали менять полы и нашли старинную метлахскую плитку, которую решили ничем не перекрывать и сохранить часть истории здания.
Сохранилась даже табличка, свидетельствующая о происхождении плитки: на перекрестке Херсонской улицы и Перекупного переулка располагался доходный дом архитектора К.К. Шмидта, в котором с 1903 года находился Торговый Дом «С. М. Линднер» с отделочными материалами зарубежного производства.
Это кафе-пекарня на 150 метров и 50 посадочных мест. Большую часть помещения занимает кухня с полноценным цехом внутри. Подвижное меню выпечки и десертов позволяет экспериментировать: сегодня дают лавандовый торт, а завтра – «Красный бархат». Несколько раз в день из кухни на витрину пекарь на противне выносит горячие булочки только из печи.
Здесь ценные ранние завтраки с 8 утра и на целый день: каши трех видов (от 95 рублей), греча с пармезаном и шампиньонами (185 рублей), пашот с соусом голландез и авокадо (215 рублей), глазунья с томатной брускеттой и колбасками из индейки (165 рублей). На обед предложат салаты – теплый с куриной печенью или вегетерианский с киноа, супы и пасту.
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