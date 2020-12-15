Дореволюционная немецкая плитка, кирпичи с клеймом и ранние завтраки: за что петербуржцы благодарят новое кафе «Кухня»

На Кирочной улице, дом 52 в конце ноября Юлия Столова (экс-соучредитель сети пекарен «Ленинградские булочные») открыла кафе «Кухня». Ремонт команда делала капитальный – очистили стену до кирпича (который оказался с клеймом), на красивых исторических потолках обнаружили крюки для подвешивания карет (потолок, кстати, пришлось нарастить, чтобы изолировать звук, по настоянию соседей), стали менять полы и нашли старинную метлахскую плитку, которую решили ничем не перекрывать и сохранить часть истории здания.

Сохранилась даже табличка, свидетельствующая о происхождении плитки: на перекрестке Херсонской улицы и Перекупного переулка располагался доходный дом архитектора К.К. Шмидта, в котором с 1903 года находился Торговый Дом «С. М. Линднер» с отделочными материалами зарубежного производства.