Кухню ресторана «Сыроварня» возглавил Михаил Кучма

Шеф продолжает курс на домашнюю еду в деревенском стиле с использованием сезонных продуктов. Михаил добавил в меню дюжину актуальных позиций. Так, в разделе «Завтраки» появились римские тосты с терпким вишневым соусом; сытная гречка с авокадо, пармезаном и яйцом пашот; две фирменных брускетты — с уткой и с куриным паштетом и сезонное блюдо — хурма с сыром рикотта, соленой карамелью и кокосовой стружкой. Среди новых салатов и закусок — тартар из тунца с авокадо и зеленым яблоком и салат со шпинатом и жареной качоттой, которую вместе с другими сырами делают на собственном производстве в ресторане.