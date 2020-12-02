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Кухню ресторана «Сыроварня» возглавил Михаил Кучма

  • Михаил Кучма, шеф-повар ресторана «Сыроварня»

В команде «Сыроварни» в Ковенском переулке пополнение: теперь за меню ресторана отвечает Михаил Кучма. В портфолио у Михаила — работа в петербуржских ресторанах Tse Fung, «Винный шкаф», Jerome, Tartarbar, «Банщики», Еzo Izakaya, «12».

  • Хурма с рикоттой и соленой карамелью

  • Гречка с авокадо, пармезаном и яйцом пашот

  • Палтус с запеченной цветной капустой

  • Полба с говяжьими хвостами и хрустящим луком

Шеф продолжает курс на домашнюю еду в деревенском стиле с использованием сезонных продуктов. Михаил добавил в меню дюжину актуальных позиций. Так, в разделе «Завтраки» появились римские тосты с терпким вишневым соусом; сытная гречка с авокадо, пармезаном и яйцом пашот; две фирменных брускетты — с уткой и с куриным паштетом и сезонное блюдо — хурма с сыром рикотта, соленой карамелью и кокосовой стружкой. Среди новых салатов и закусок — тартар из тунца с авокадо и зеленым яблоком и салат со шпинатом и жареной качоттой, которую вместе с другими сырами делают на собственном производстве в ресторане.

  • Говядина с трюфельным пюре и соусом демигляс

  • Судак по-сицилийски

На горячее теперь предлагают полбу с говяжьими хвостами, палтус с запеченной цветной капустой, судак по-сицилийски и говядину с трюфельным пюре. Кроме того, Михаил планирует обновить сырную линейку совместно со старшим сыроваром Леонидом Каниловым и запустить новое меню для юных гостей.

novikovgroup.ru

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