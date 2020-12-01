Утка по-пекински на компанию, японские устрицы и стейк рибай – в ресторане Chang обновили меню

К сезону новогодних встреч ресторан Chang расширили меню и включили в меню блюда на компанию. Обычно утку по-пекински можно взять на двух-трех человек и тогда это будет половинка утки. А в новом варианте целую утку подают на четырех гостей и тремя курсами: хрустящая кожа с рисовыми лепешками, утиное консоме, утиные ножки с двумя соусами и последний курс – утиная грудка с овощами и рисом. Одним из хедлайнеров станет сибас с пряным соусом из черных бобов с необычной подачей. Не забыли и про любителей мяса, которым предложат рибай сухого вызревания. Ввели необычные виды суши – хенд роллы, которые можно попробовать с желтохвостом, угрем и тунцом. Здесь же среди обновлений – авторское прочтение супа кимчи: шеф ферментирует пекинскую капусту, грудинка конфи томится 24 часа, суп заправляется корейской мисо пастой и рисовой лапшой.