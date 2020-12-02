Что и как празднуем в ресторанах Арама Мнацаканова

На счету ресторатора, шеф-повара, телеведущего кулинарных шоу, Кавалера ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» за вклад в продвижение итальянской культуры Арама Мнацаканова – 8 популярных ресторанов в Москве, Петербурге и Берлине. Каждый из них – это сочетание трех важнейших для гуру элементов – еда, вино и друзья. Рассказываем, в каких проектах легендарного гастроэнтузиаста отметить день рождения, а в каких – свадьбу.
Семейное торжество в Квартире в Probka
«Квартира» – это обособленное пространство в ресторане «Probka на Добролюбова» с отдельным входом, где, кажется, предусмотрели все для запоминающегося семейного торжества. Каждый гость получит персональное онлайн-приглашение и индивидуальное меню, которое можно заранее составить из итальянских или грузинских блюд. Для итальянского ужина советуют крудо из тунца, фаготини, жареные артишоки, на горячее – запеченную по-сицилийски дораду или утиную ножку «Конфи», на десерт – легендарное тирамису, в винной карте – бургундское белое вино, просекко и пино-нуар. На грузинский ужин стоит взять главные хиты: печеные на углях баклажаны, пхали, долму, мегрельский хачапури. Основные блюда готовят на глиняной кеци: ребра ягненка, форель в виноградных листьях и цыпленок табака. Идеальный напиток для любого праздника: авторское пино-розе, грузинские вина и домашний «Тархун». Атмосферу создадут тематический декор, выступления музыкантов и виртуозная игра на историческом рояле C.Bechstein.
Вечеринка с друзьями в R14
Обновленный ресторан R14 на последнем этаже бизнес-центра River House – панорамная супер-пиццерия с видом на набережную, оживленный город и мерцающую телебашню. Для веселого праздника и встреч с друзьями в заведении предусмотрена уютная зона, окруженная зелеными растениями, с мягкими диванами и большим столом на 20 гостей. В меню вечеринки от шефа – неаполитанская пицца, приготовленная в дровяной печи на живом огне, тирамису в большом блюде, который по случаю подадут со свечками, а из напитков – коктейли и фирменное ледяное просекко Арама Мнацаканова. На входе установлена экспозиция ART HALL, созданная специально для ресторана лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» от «журнала Собака.ru» стрит-артистом Maxim Ima – арт-фон для совместных фотографий.
Новогодние каникулы в «Рыба на даче»
Пушистые ели и хлопья белого снега, уютный камин и морозный воздух, большая территория и теплый деревянный дом – образы, которые в ресторане «Рыба на даче» создают семейную атмосферу. Воскресный обед можно сопроводить прогулкой на природе, а детскую новогоднюю Елку – игрой в снежки или катанием на горке. Если задумана свадьба, то для этого здесь есть все, чтобы провести эффектную выездную регистрацию. Сюда можно позвать музыкантов и устроить праздник по любому поводу. Главное, дачная еда, ради которой сюда все едут: ассорти шашлыков с овощами на мангале, Рыба из коптильни, румяные хачапури, пицца из дровяной печи, фирменные хинкали, которые съедают тысячами в месяц, манты, узбекский плов из казана и многое другое. Для удобства гостей предусмотрены большая парковка и детская комната.
День рождения в Mama Tuta
Первый грузинский ресторан Арама Мнацаканова – идеальное место для шумных веселых застолий в кругу близких и друзей. До 30 гостей смогут комфортно разместиться за большим общим столом в одной из зон ресторана. Внимательное отношение к традициям и национальной культуре – концепция, которая легла в основу не только авторской кухни заведения, но и интерьера. Образцовый аджарский хачапури, равиоли с телячьими мозгами по рецепту из Тушетии, мини хинкали и ребра ягненка на гриле на глиняной кеци с запеченным чесноком подают в зале, декорированном зеленью и антикварными досками. Ироничная деталь – воздушные светильники-папахи. Винный лист ресторана сформирован с акцентом как на грузинские, так и на натуральные вина. В центре ресторана – изготовленная вручную глиняная печь тонэ, в которой пекут ароматный домашний хлеб шотис пури. Особое внимание уделено оранжевому вину – реверанс грузинским виноделам, заслужившим признание этих вин на мировом рынке и как идеальный wine pairing для блюд грузинской кухни.
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