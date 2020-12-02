Что и как празднуем в ресторанах Арама Мнацаканова

День рождения в Mama Tuta

Первый грузинский ресторан Арама Мнацаканова – идеальное место для шумных веселых застолий в кругу близких и друзей. До 30 гостей смогут комфортно разместиться за большим общим столом в одной из зон ресторана. Внимательное отношение к традициям и национальной культуре – концепция, которая легла в основу не только авторской кухни заведения, но и интерьера. Образцовый аджарский хачапури, равиоли с телячьими мозгами по рецепту из Тушетии, мини хинкали и ребра ягненка на гриле на глиняной кеци с запеченным чесноком подают в зале, декорированном зеленью и антикварными досками. Ироничная деталь – воздушные светильники-папахи. Винный лист ресторана сформирован с акцентом как на грузинские, так и на натуральные вина. В центре ресторана – изготовленная вручную глиняная печь тонэ, в которой пекут ароматный домашний хлеб шотис пури. Особое внимание уделено оранжевому вину – реверанс грузинским виноделам, заслужившим признание этих вин на мировом рынке и как идеальный wine pairing для блюд грузинской кухни.