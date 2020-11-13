Новую коллекцию десертов «Кемпински Мойка 22» посвятили основателю бренда Kempinski

В 1872 году семья Кемпински из небольшого города переехала в Берлин, где открыла винный магазин. Там Бертольду Кемпински пришла в голову революционная идея предлагать небольшие порции деликатесов в сочетании с изысканным вином по доступной цене. Гости могли сочетать несколько блюд и порций разного вина за один визит. Предложение пользовалось популярностью, и к 1889 году Кемпински уже владели одним из самых посещаемых ресторанов города. Когда Бертольд передал управление всеми его ресторанами, кафе и отелями следующему поколению, заведения сохранили новаторский дух не только в Германии, но и за ее пределами.