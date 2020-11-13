Новую коллекцию десертов «Кемпински Мойка 22» посвятили основателю бренда Kempinski

В октябре Бертольду Кемпински исполнилось 177 лет. Биография ресторатора-новатора Берлина и основателя сети отелей по всему миру вдохновила шеф-кондитера «Кемпински Мойка 22» Наталью Николаеву на создание новых десертов. К классическим позициям добавились авторские элементы. Так, фисташковый бисквит «Джоконда» в отеле подают с прослойкой шоколадного ганаша и малинового крема, песочную корзиночку «Фламенко» – с апельсиновым джемом и шоколадным бисквитом, к безе «Анна Павлова» добавили сливочный крем, а малиновый макарун украсили муссом из белого шоколада.
В 1872 году семья Кемпински из небольшого города переехала в Берлин, где открыла винный магазин. Там Бертольду Кемпински пришла в голову революционная идея предлагать небольшие порции деликатесов в сочетании с изысканным вином по доступной цене. Гости могли сочетать несколько блюд и порций разного вина за один визит. Предложение пользовалось популярностью, и к 1889 году Кемпински уже владели одним из самых посещаемых ресторанов города. Когда Бертольд передал управление всеми его ресторанами, кафе и отелями следующему поколению, заведения сохранили новаторский дух не только в Германии, но и за ее пределами.
Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки Мойки, 22, kempinski.com
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