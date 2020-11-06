«Позовите Галю!» — в России появился проект по защите женщин в барах и ресторанах

Главная идея инициативы — создать базу из городских заведений, куда можно обратиться в сложной ситуации и сделать города безопаснее. В кафе, отмеченные на сайте, можно прийти и сказать любому сотруднику кодовую фразу «Позовите Галю!». Он вызовет полицию, обеспечит нахождение в безопасном месте или выпустит через запасный выход.

Все, кто участвует в проекте, также отмечены специальной наклейкой на дверях. Присоединиться к программе может любое заведение в России, для этого достаточно заполнить форму на сайте.