«Позовите Галю!» — в России появился проект по защите женщин в барах и ресторанах

Проект защиты женщин в барах, ресторанах и кафе «Позовите Галю!» появился на территории России и Украины пока в нескольких городах: Москва, Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Воронеж, Киев. Проект некоммерческий и создан для того, чтобы любая девушка могла оперативно получить помощь в случае нежелательного внимания, домогательств или другой угрозы. Сейчас фраза «Позовите Галю!» будет иметь нужный смысл только в 25 заведениях, которые отмечены на карте.
Главная идея инициативы — создать базу из городских заведений, куда можно обратиться в сложной ситуации и сделать города безопаснее. В кафе, отмеченные на сайте, можно прийти и сказать любому сотруднику кодовую фразу «Позовите Галю!». Он вызовет полицию, обеспечит нахождение в безопасном месте или выпустит через запасный выход.
Все, кто участвует в проекте, также отмечены специальной наклейкой на дверях. Присоединиться к программе может любое заведение в России, для этого достаточно заполнить форму на сайте.
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