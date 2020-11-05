В Italy на Энгельса запустили меню в стиле ар-деко

Равиоли с пармской ветчиной и трюфельным соусом

В конце 1920-х гг. ар-деко стал королем промышленного дизайна. Его господство можно было встретить на фасадах зданий, плакатах, в декоративных предметах, украшениях и интерьерах. Часто предметы стиля ар-деко делались из материала с дорогой текстурой, но не кричаще роскошной, а просто ценной. Именно эту тонкость Евгений Энгельке взял за основу блюда равиоли с пармской ветчиной и трюфельным соусом. Внешне равиоли выглядят скромно, но стоит попробовать их на вкус и сразу же можно ощутить раскрывающееся редкое сочетание ценных продуктов – пармы, прошутто котто и трюфеля в нежном соусе из сливок с пармезаном.