Специальное меню в Italy Энгельса бренд-шеф Евгений Энгельке разработал вместе с командой девелопера LEGENDA, который запустил в эксплуатацию ЖК «Институтский, 16», построенный в стиле ар-деко. Все блюда отражают влияние культового стиля 1920-х – 1930- х гг. на разные сферы жизни: изобразительное искусство, литературу, моду, архитектуру, музыку и дизайн. Рассказываем, из чего состоит меню – дегустировать его можно до 5 декабря.
В Italy на Энгельса запустили меню в стиле ар-деко
Портобелло на гриле со спайси айоли
В основе изобразительного искусства эпохи ар-деко лежат не только графичные линии и декоративность, но и контрасты. На последнем принципе и построено визуальное решение портобелло на гриле с острым соусом айоли, где бренд-шеф замиксовал глубокие коричневые и зеленые цвета. Края темных от обжарки в хоспере шампиньонов обрамляют насыщенный зеленый соус из домашнего айоли со вкусом свежих листьев кинзы и сока лайма с добавлением острых перцев халапеньо и пармезана.
Равиоли с пармской ветчиной и трюфельным соусом
В конце 1920-х гг. ар-деко стал королем промышленного дизайна. Его господство можно было встретить на фасадах зданий, плакатах, в декоративных предметах, украшениях и интерьерах. Часто предметы стиля ар-деко делались из материала с дорогой текстурой, но не кричаще роскошной, а просто ценной. Именно эту тонкость Евгений Энгельке взял за основу блюда равиоли с пармской ветчиной и трюфельным соусом. Внешне равиоли выглядят скромно, но стоит попробовать их на вкус и сразу же можно ощутить раскрывающееся редкое сочетание ценных продуктов – пармы, прошутто котто и трюфеля в нежном соусе из сливок с пармезаном.
Тартар из дорадо с красной икрой
Зачастую в ар-деко сочетали строгость линий с дорогими материалами. В основе тартара из специального меню Italy лежит именно эта особенность стиля. Острые углы нарезанной кубиками рыбы дорадо сочетаются с главным ингредиентом – насыщенной ярким вкусом красной икрой. Блюдо подается с compressed-яблоками и соусом айоли на основе масла виноградных косточек с добавлением сока лайма.
Томленная в красном вине грудинка с картофельным пюре
Английский историк Бевис Хиллер в своей книге «Ар-деко 20-х и 30-х годов» говорит о большом влиянии кубизма, экспрессионизма, футуризма и вортицизма на стиль ар-деко. Такой эффект всеобщего влияния был взят бренд-шефом за основу при создании этого горячего, в котором переплетаются разные вкусы: грудинка тушится с луком, морковью, сельдереем, розмарином, тимьяном, шалфеем, красным вином и соусом демигляс.
Запеченное с морепродуктами филе дорадо
В начале XX века ни одна вечеринка не обходилась без джаза. Великому имени эпохи Луи Армстронгу посвящена эта позиция. Здесь Евгений Энгельке сделал комбинацию вкусов из дорадо, мидий, гребешков и креветок. Все ингредиенты обжариваются в хоспере с добавлением помидоров Черри, заправляются белым вином, чесноком и базиликом.
Осьминог с пармантье из топинамбура и соусом сальморильо
Разрабатывая это блюда, бренд-шеф вдохновлялся геометрией ар-деко, которая основывалась на симметричных изгибающихся линиях, зигзагах и кругах. Витые формы осьминога подаются на пармантье из топинамбура с соусом сальморильо на основе оливкового масла, лимонного сока с добавлением чеснока и петрушки.
Ризотто «Неклассическая Карбонара»
Один из героев эпохи ар-деко – писатель Льюис Синклер, первый американский литератор, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе. Его речь «Страх американцев перед литературой» вызвала широкий общественный резонанс, сравнимый с творческой революцией. Ризотто «Неклассическая Карбонара» команда Italy тоже называет своего рода кулинарным резонансом. В нем – ризотто с пармезаном подается с соусом Голландез в виде пены со вкусом панчетты и желтка. При подаче гостю блюдо посыпается панчеттой.
Птичье молоко с темным шоколадом и черной смородиной
Чуть ли не самая яркая пара «ревущей эпохи» – Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк. Их легендарный роман нашел свое отражение во вкусе десерта – птичье молоко, в котором звучат ноты горького шоколада и черной смородины, выбранной в качестве украшения.
Евгений Энгельке
Бренд-шеф Italy
Блюда из нашего специального меню сочетают в себе описание ярких событий эпохи ар-деко. Например, на создание десерта меня вдохновила самая культовая пара начала ХХ века – актриса Марлен Дитрих и писатель Эрих Мария Ремарк. Было важно составить блюда с необычными сочетаниями ингредиентов, ведь они не могут быть стандартными, когда речь идёт об ар-деко. Основная концепция блюд – это роскошный и самодостаточный сам по своему вкусу продукт, который подчеркнут элегантными элементами
Italy на Энгельса, пр. Энгельса, 27Д
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