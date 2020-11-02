Как рестораны Italy за 10 лет превратились с сверхуспешную сеть в Петербурге и Москве

Михаил Соколов и Тимур Дмитриев решили запустить своей первый проект Italy на Большом проспекте Петроградской стороны в 2010 году, вложив в него все свои знания об итальянской гастрономии и опыт, который был накоплен ими за пять лет погружения в ресторанную индустрию в Италии и в России. Михаил в 18 лет уехал на Аппенинский полуостров: начинал помощником в ресторане Сан-Марино, потом отправился в Милан, затем– в Пьемонт, после – в Альпы на горнолыжный курорт Passo Del Tonale, где работал на кухнях четырехзвездочных отелей. Тимур, еще учась в ФИНЭКе, подрабатывал официантом, в том числе на каникулах в США. После вуза стал заместителем генерального управляющего в одном из ресторанов Петербурга: там он и познакомился с Михаилом, в родном Петербурге ставшим шеф-поваром.