Первый ресторан Italy на Большом проспекте Петроградской стороны открыли Михаил Соколов и Тимур Дмитриев в 2010 году, превратив свою компанию в гастроимперию. Сегодня под этим брендом работает 5 одноименных проектов в Петербурге и один — в Москве.
Как рестораны Italy за 10 лет превратились с сверхуспешную сеть в Петербурге и Москве
Михаил Соколов и Тимур Дмитриев решили запустить своей первый проект Italy на Большом проспекте Петроградской стороны в 2010 году, вложив в него все свои знания об итальянской гастрономии и опыт, который был накоплен ими за пять лет погружения в ресторанную индустрию в Италии и в России. Михаил в 18 лет уехал на Аппенинский полуостров: начинал помощником в ресторане Сан-Марино, потом отправился в Милан, затем– в Пьемонт, после – в Альпы на горнолыжный курорт Passo Del Tonale, где работал на кухнях четырехзвездочных отелей. Тимур, еще учась в ФИНЭКе, подрабатывал официантом, в том числе на каникулах в США. После вуза стал заместителем генерального управляющего в одном из ресторанов Петербурга: там он и познакомился с Михаилом, в родном Петербурге ставшим шеф-поваром.
Сразу после старта на дуэт обратили внимание инвесторы, которые приходили с предложениями открыть больше Italy. Практически каждый день Михаила и Тимура проходил следующим образом: с утра они смотрели помещения, потом снимали пиджаки и помогали официантам разносить блюда. За десять лет существования бренда тандем открыл 6 Italy.
Тимур Дмитриев
Сооснователь Italy
Для себя мы выбрали четкую стратегию позиционирования, поставив гастрономию и вкус на первое место, благодаря чему мы не потеряли гостей, ведь они не почувствовали изменений ни в качестве блюд, ни в цене.
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Тимур Дмитриев с семьей (фото: Евгения Мурашова)
Михаил Соколов
Сооснователь Italy
Для меня главное — создавать места, в которых реально круто. Я считаю себя экспертом с определенным опытом, и мне нравится открывать рестораны, где вкусно, классно и комфортно. Пускай их будет один или два, но они будут идеальными.
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Михаил Соколов с семьей (фото: Евгения Мурашова)
Все заведения Italy объединяет то, что они продвигают культуру итальянского застолья и проведения досуга в кругу семьи, друзей и близких. В меню — самые популярные блюда Италии, представленные в современном исполнении. Каждый день здесь вручную готовят домашнюю пасту, пиццу и равиоли, используя муку из твердых сортов пшеницы, а также классические итальянские десерты и напитки. Винную карту для Italy составила София Брокалья — бренд-сомелье из Италии.
В рамках десятилетия во всех Italy ввели новое меню с морепродуктами. В ноябре в каждом ресторане можно попробовать специальные блюда от бренд-шефа: салат с картофелем, копченой треской и соусом из тунца, теплый салат или пасту с осьминогом, палтус со спаржей и соусом голландез и осьминога с оливками и картофелем в томатном соусе.
Евгений Энгельке
бренд-шеф ресторанов Italy
В ресторанах я получаю удовольствие от всего, что делаю: придумываю концепции блюд, общаюсь с творческими людьми, любимой командой и, конечно, много готовлю. За десять лет мы сформировали потрясающую команду профессионалов на кухне. Работать в коллективе, в котором тебе комфортно, с людьми, которые тебя поддерживают, — это самое главное! Именно в Italy я обрел такое окружение и благодарен каждому.
Italy Петербург: Большой проспект П. С., 58; Виленский пер., 15; Большая Морская ул., 14; пр. Энгельса, 27; пл. Чернышевского, 11
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