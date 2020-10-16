В Петербурге стартует второй веганский ресторанный фестиваль Utroo

Ужины пройдут в четырех абсолютно разных заведениях. Первый состоится 18 октября в пиццерии «22 сантиметра». В программе сет из трех блюд: пицца с маринованным папоротником и песто из сныти; карпаччо из корнеплодов и картофельные ньокки со сморчками и крапивой.

На ужине в ресторане «ЕМ» 25 октября будут подавать молодой ореховый бри и бульон из грибов с трубчатыми лисичками и папоротником.

28 октября в Commons пройдет ужин в четыре руки: коктейли от Imbibe, кимчи из капустных кочерыжек с лисичками, пампкин-пай с облепихой и йогуртом.

Финал фестиваля с мексиканскими блюдами и безалкогольными коктейлями — 5 ноября в Paloma Cantina.