Создатели телеграм-канала Utroo про ответственное потребление и экологию Анна Коварская и Саша Иорданов второй раз за осень проводят гастрономический фестиваль. Сейчас — в формате серии ужинов от шеф-повара Anna's Secret Garden Виктории Мосиной (главный вег-шеф Петербурга прямо сейчас) в разных заведениях города.
В Петербурге стартует второй веганский ресторанный фестиваль Utroo
Ужины пройдут в четырех абсолютно разных заведениях. Первый состоится 18 октября в пиццерии «22 сантиметра». В программе сет из трех блюд: пицца с маринованным папоротником и песто из сныти; карпаччо из корнеплодов и картофельные ньокки со сморчками и крапивой.
На ужине в ресторане «ЕМ» 25 октября будут подавать молодой ореховый бри и бульон из грибов с трубчатыми лисичками и папоротником.
28 октября в Commons пройдет ужин в четыре руки: коктейли от Imbibe, кимчи из капустных кочерыжек с лисичками, пампкин-пай с облепихой и йогуртом.
Финал фестиваля с мексиканскими блюдами и безалкогольными коктейлями — 5 ноября в Paloma Cantina.
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