На фасадах домов Петербурга появились плакаты с исчезающими видами животных

Проект поддержала сеть кофеен буше, разместив плакаты с исчезающими видами животных на фасадах домов Петербурга. Материал для печати выбран не случайно — хрупкая калька чувствительна к изменениям погоды и механическим воздействиям. На плакатах в разных частях города изображены представители дикой природы, обитающие в других странах: тюлень-монах, кулан, галапагосский морской лев, гривистый голубь, флоридская пума, суматранский тигр, гризли, тасманский дьявол.

Плакаты размещены по следующим адресам:

— Лопухинский сад

— Ул. Большая Пушкарская 41, флигель В, двор 6 (вход со стороны Кронверкской улицы)

— трансформаторная будка на ул. Петропавловской

— Лесной пр. возле ж/д моста на пересечении с ул. Литовской

— Ул. Маяковского 13, на пересечении с Ковенским пер.

— сад Дома Пашкова

— Ул. Некрасова 20

— Наб. Мартынова, 15, лит. А