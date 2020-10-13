Greenpeace запустили проект #БудьДикимДругом, основной посыл которого — донести до общества запрет на отлов и торговлю дикими животными. В результате таких контактов между человеком и животным происходит передача возбудителей заболеваний, вызывающих эпидемии.
На фасадах домов Петербурга появились плакаты с исчезающими видами животных
Проект поддержала сеть кофеен буше, разместив плакаты с исчезающими видами животных на фасадах домов Петербурга. Материал для печати выбран не случайно — хрупкая калька чувствительна к изменениям погоды и механическим воздействиям. На плакатах в разных частях города изображены представители дикой природы, обитающие в других странах: тюлень-монах, кулан, галапагосский морской лев, гривистый голубь, флоридская пума, суматранский тигр, гризли, тасманский дьявол.
Плакаты размещены по следующим адресам:
— Лопухинский сад
— Ул. Большая Пушкарская 41, флигель В, двор 6 (вход со стороны Кронверкской улицы)
— трансформаторная будка на ул. Петропавловской
— Лесной пр. возле ж/д моста на пересечении с ул. Литовской
— Ул. Маяковского 13, на пересечении с Ковенским пер.
— сад Дома Пашкова
— Ул. Некрасова 20
— Наб. Мартынова, 15, лит. А
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.