Завершился первый цикл работы компании, управляемой детьми, в России: 4 октября в технопарке «Сколково» первый Детский Совет директоров передал свои полномочия новому составу. За это время Yummy United успели не только выпустить продукты, созданные по детским идеям, но и разработать несколько приложений, персонажей и сделать комикс – и не собираются на этом останавливаться.
Yummy United подвели итоги деятельности на российском рынке
Первый Детский Совет директоров действовал 9 месяцев – с января по август 2020 года. За это время были проведены 24 заседания, запущено 15 продуктов в 5 продуктовых категориях – глазированные сырки, соки, молоко и молочные коктейли, а также сухие завтраки; разработаны два мобильных игровых AR-приложения – «Ямикс 3000» и «Robo-Френдс» с веселыми персонажами и роботами, выпущен комикс и проведены несколько конкурсов и один челлендж. И все это придумано и реализовано при непосредственном участии юных директоров!
Первые продукты, созданные по идеям и при участии детей, появились на рынке в июне 2020 года и представлены в торговой сети «Магнит». При создании продуктов специалисты Yummy United не только ориентировались на желания и идеи детей, но и учитывали особенности растущего организма, который нуждается в регулярных питательных и сытных перекусах. Для производства глазированных сырков компания использует сырье высшего качества: натуральный творог, ваниль, карамельный соус, бельгийскую шоколадную крошку, шоколадную глазурь и фруктовые наполнители. В линейке соков – пять самых популярных по мнению детей вкусов, и все они произведены без добавления сахара. Важная фишка всей линейки – дизайн и игровые механики, разработанные на основе идей юных директоров (как они создавались – читайте в нашем проекте). На каждой упаковке – уникальный скрытый QR-код, который является пропуском в игровые миры, придуманные детьми, и дает шанс поучаствовать в отборе в следующий Детский Совет директоров.
Набор в новый Детский Совет директоров, на этот раз открытый для участия, состоялся в сентябре 2020 года. Приглашение поучаствовать в отборе получили более 450 победителей конкурсов Yummy United из 54 городов России, и в результате креативных онлайн-сессий были выбраны 40 самых творческих и ярких детей из 26 городов России – от Абакана до Стерлитамака. В течение следующих четырех месяцев маленькие директора будут активно принимать участие в жизни компании Yummy United и влиять на то, что она производит для детей. Пока из-за эпидемиологической обстановки заседания будут проводиться онлайн, но в дальнейшем могут перейти в смешанный формат, когда директора из Москвы смогут приезжать в офис компании, а представители других городов будут подключаться удаленно.
Yummy United планируют расширять свой продуктовый портфель и запустить свежие молочные продукты, снеки и даже мороженое, а также рассматривают возможность коллаборации с известными на рынке брендами. В ближайшее время компания собирается расширить и список ритейл-партнеров: уже есть договоренности о появлении бренда Yummy United в магазинах X5 Retail Group, сети гипермаркетов «Глобус» и Real, а также в маркетплейсах «Беру», Wildberries и онлайн-магазине «Утконос». А в январе 2021 года пройдет следующий отбор в Детский Совет директоров. Неважно, из какого вы города, если вашему ребенку от 8 до 12 лет, он полон энтузиазма, творческой энергии и хочет узнать, как устроен бизнес, — он может пройти отбор и стать директором. Участие в проекте происходит на некоммерческой основе.
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