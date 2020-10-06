Yummy United подвели итоги деятельности на российском рынке

Первые продукты, созданные по идеям и при участии детей, появились на рынке в июне 2020 года и представлены в торговой сети «Магнит». При создании продуктов специалисты Yummy United не только ориентировались на желания и идеи детей, но и учитывали особенности растущего организма, который нуждается в регулярных питательных и сытных перекусах. Для производства глазированных сырков компания использует сырье высшего качества: натуральный творог, ваниль, карамельный соус, бельгийскую шоколадную крошку, шоколадную глазурь и фруктовые наполнители. В линейке соков – пять самых популярных по мнению детей вкусов, и все они произведены без добавления сахара. Важная фишка всей линейки – дизайн и игровые механики, разработанные на основе идей юных директоров (как они создавались – читайте в нашем проекте). На каждой упаковке – уникальный скрытый QR-код, который является пропуском в игровые миры, придуманные детьми, и дает шанс поучаствовать в отборе в следующий Детский Совет директоров.