Ресторанам и кафе запретят включать в чек чаевые, комиссии и доплаты

Как отмечается в пояснительной записке Роспотребнадзора, правила «направлены как на защиту прав потребителей, предотвращая тем самым конфликтные ситуации в сфере общественного питания. С 1 января 2021 года рестораны, кафе и другие предприятия общепита не в праве будут выполнять дополнительные услуги за плату, если того не просит посетитель, а также включать в чек платежи, комиссии, доплаты и чаевые.

Чаевые можно будет отразить в чеке в качестве выручки в случае, если посетитель сам намерен их заплатить. Как считают в Роспотребнадзоре, новые правила позволят исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов — например, когда к стоимости блюд из меню прибавляют доплаты за обслуживание.