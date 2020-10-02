Кафе в советском стиле «Квартирка» на Малой Садовой улице и Невском проспекте созданы с акцентом на эпоху 1960-1980-ых гг. Основа меню – домашняя кухня с блюдами по классическим семейным рецептам, среди которых – селедка под шубой, холодец, полтора десятка видов пельменей и вареников, а к ним – домашние настойки, водка, коньяки и вина периода расцвета отечественного общепита. Интерьер пространства наполнен декором с нотами ностальгии: гобелены с оленями и богатырями, дисковые телефоны, книги, лампы с абажуром и даже лыжи на антресолях в туалетных комнатах. В каждом зале на старых «Рубинах» и «Рекордах» идут советские фильмы, знакомые с детства, а на столах лежат шашки и домино, чтобы скоротать время в ожидании заказа.
Классика советской кухни, дисковые телефоны, «Рубины» и гобелены с оленями – СССР-камбэк в кафе «Квартирка»
Вдохновившись воспоминаниями об осеннем сборе урожая, команда кафе «Квартирка» подготовила сезонное меню. В списке топ-позиций – овощное лечо с драниками, теплый салат со свининой и грибами, щи царские с говядиной и грибами, фаршированные перцы, вареники с капустой и тыквенный пирог.
Кафе «Квартирка»: ул. Малая Садовая, 1, тел. (812) 900-65-50; Невский пр., 51, тел. (812) 325-6500
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