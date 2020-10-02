Кухню ресторана Nama возглавил Александр Левченков

Для Nama Александр подготовил специальное меню. Среди позиций – севиче с гребешком, алое и малиной, стейк мачете с ядреным кимчи и яблоком, палтус с мисо, баклажаном и васаби-йогуртом, а также утка с муссом из сельдерея и медовым мисо-соусом. Новый ролл шеф готовит с сибасом, тунцом и авокадо. На десерт в сете предлагают кокосовую паннакоту с ананасом и мятой.