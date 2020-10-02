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Кухню ресторана Nama возглавил Александр Левченков

В команде Nama пополнение: теперь за меню азиатского ресторана отвечает Александр Левченков. До прихода на Ковенский переулок, в течение пяти лет, шеф-повар изучал азиатскую кухню в ресторанах «Мандарин», «Находка» и Buddha Bar.

  • Севиче из гребешка с фенхелем, алоэ и малиной

  • Утка с муссом из сельдерея, яблоком кимчи и медовым соусом

  • Палтус с цитрусовым мисо, баклажаном и васаби-йогуртом

  • Кокосовая паннакота с ананасом

Для Nama Александр подготовил специальное меню. Среди позиций – севиче с гребешком, алое и малиной, стейк мачете с ядреным кимчи и яблоком, палтус с мисо, баклажаном и васаби-йогуртом, а также утка с муссом из сельдерея и медовым мисо-соусом. Новый ролл шеф готовит с сибасом, тунцом и авокадо. На десерт в сете предлагают кокосовую паннакоту с ананасом и мятой.

Ресторан Nama, Ковенский пер., 5, тел. (812) 425-4004, novikovgroup.ru

Ольга Угарова,
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