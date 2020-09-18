Заварные булочки и кондитерские FermA – о рождении и секретах успеха рассказывает бренд-шеф Зиннят Акбашев

Шеф-кондитеры

С нами всегда работали мастера своего дела. Ни один год мы сотрудничали с Катей Меньшовой, потом к нам пришел Кузьма Ложников, перед которым стояла непростая задача – стандартизация качества кондитерского производства, и он с ней успешно справился, а сейчас решил посвятить себя своей мечте, создав студию тортов. Сегодня департамент возглавляет Света Корниенко. Она выросла как профессионал прямо у меня на глазах за два-три года, попав к нам в команду обычным кондитером. Став шефом направления совсем недавно, она уже сделала несколько новых десертов, а ее яблочный муссовый пирог в форме яблока и лимонный тарт с кремом из маскарпоне сразу вошли в топ меню. Я искренне рад, что все ребята нашей команды растут как специалисты и делают успешные шаги и в Ferma, и за ее пределами. Это здорово!