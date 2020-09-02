Кузнечный рынок планируют превратить в современное гастрономическое пространство

Разработкой концепции преобразования Кузнечного рынка в современное гастрономическое пространство работает подведомственное Комитету по контролю за имуществом Агентство по развитию имущественного комплекса. Как пишет «Деловой Петербург», Смольный не планирует продавать или сдавать в аренду территорию рынка — вероятнее всего, правительство передаст площадь в доверительное управление бизнесу или будет развивать его самостоятельно.

Главный акцент в новом пространстве сделают на сельском хозяйстве — представят продукцию сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств, в том числе из Ленинградской области.

Здание Кузнечного рынка было возведено в 1922-1927 годах по проекту архитекторов Сергея Овсянникова и Арсения Пронина в стиле неоклассицизм. Масштабный корпус рынка имеет единое внутреннее пространство, внутри которого располагаются торговые прилавки. На данный момент строение Кузнечного рынка отнесено к объектам культурного наследия регионального значения.