В отеле Lotte на Исаакиевской снова открылся ресторан высокой японской кухни MeguMi

В отеле Lotte на Исаакиевской площади снова запустили ресторан MeguMi, где за высокую японскую кухню отвечает шеф-повар Мунечика Бан. Среди знаковых позиций в меню – говядина «вагю», приготовленная и сервированная на раскаленном вулканическом камне с горы Фудзи, хрустящие креветки «канзури» в тонком кляре, приготовленные в пряном кремовом соусе, тартар из голубого тунца блюфин c черной икрой, васаби и соусом на основе бульона «бонито», а также карпаччо из тонко нарезанной мраморной говядины вагю, выложенное на густой кунжутный соус и подается с пряными листьями шисо.

В качестве аккомпанемента в MeguMi предлагают саке: в местной винной карте можно найти два десятка видов главного напитка Страны Восходящего Солнца, в том числе игристые наименования и редкое нефильтрованное нигори.

Блюда подаются на фарфоре марки Nikko с рисунками ручной работы. Это старейшее производство Японии, основанное в 1908 году в городе Канадзава.