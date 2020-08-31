В фестивале, который стартовал в шести авторских заведениях Петербурга 31 августа и продлится до 13 сентября, принимают участие Антон Абрезов (Commons), Антон Исаков («СВЧ»), Павел Демин (Meal), Игорь Зернов (Paloma Cantina), Владимир Горюськов (Bilbao) и Александр Плеханов («Цветочки»).

Так, в баре «Цветочки» подадут грибной наполеон с соусом из нута и черной смородины с лисичками и пшеницей (450 рублей), в Meal приготовят баклажан гриль с грецким орехом с соусом из северных ягод — черной смородины, ежевики, клюквы, черники, голубики (420 рублей), в Bilbao предложат печеную свеклу с муссом из копченого тофу, луковой пастилой и маринованной смородиной (550 рублей), а ресторане Commons — запеченную кольраби с пшеницей, фундуком и дикой голубикой (390 рублей).