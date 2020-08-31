Команда Telegram-канала Utroo, созданного журналистами Анной Коварской и Сашей Иордановым, запустила Фестиваль северных ягод. Две недели пять шефов и один бартендер будут готовить «ответственные» блюда без использования продуктов животного происхождения в шести заведениях города — от Commons до «Цветочков».
Пять шефов, один бартендер и шесть «ответственных» блюд: в Петербурге стартовал Фестиваль северных ягод
В фестивале, который стартовал в шести авторских заведениях Петербурга 31 августа и продлится до 13 сентября, принимают участие Антон Абрезов (Commons), Антон Исаков («СВЧ»), Павел Демин (Meal), Игорь Зернов (Paloma Cantina), Владимир Горюськов (Bilbao) и Александр Плеханов («Цветочки»).
Так, в баре «Цветочки» подадут грибной наполеон с соусом из нута и черной смородины с лисичками и пшеницей (450 рублей), в Meal приготовят баклажан гриль с грецким орехом с соусом из северных ягод — черной смородины, ежевики, клюквы, черники, голубики (420 рублей), в Bilbao предложат печеную свеклу с муссом из копченого тофу, луковой пастилой и маринованной смородиной (550 рублей), а ресторане Commons — запеченную кольраби с пшеницей, фундуком и дикой голубикой (390 рублей).
Авторский десерт «Калинка-малинка» из малины с юзу на халве из тыквенных семечек с кокосовым сорбетом под сиропом из калины можно попробовать в кулинарной студии «СВЧ» (350 рублей), а безалкогольный коктейль El Diablo с агавой, имбирной содовой, сиропом из черноплодной рябины и лимоном (200 рублей) — в Paloma Cantina.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, главная цель фестиваля — «напомнить горожанам о том, что высокая гастрономия может легко сочетаться с экологическим мышлением, а растительное питание – стать поводом для творческого поиска шеф-поваров».
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