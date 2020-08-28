Джин-тоник стал основой новой коктейльной карты ресторана баскской кухни Bilbao

В классическом разделе новой коктейльной карты Bilbao значатся традиционный Old Fashioned по рецепту 1888 года и богемный Boulevardier 1927 года. К осеннему сезону команда интегрировала в свой список и горячие миксы: Irish Coffee с ванильным кремом, Gluhwein с клюквой, медом и специями. В основной главе с современными авторскими наименованиями стоит выделить Cosmo с осветленным молоком и Lacto Gimlet, настоянный на йогурте. Дегустировать все можно за контактной барной стойкой, которая занимает отдельный зал с открытой кухней и оливковым деревом в центре зала. Она подходит для пре-пати с коктейлями и пинчос, для ланча или вечерних встреч с друзьями.