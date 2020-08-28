В ресторане баскской кухни Bilbao запустили новую коктейльную карту. Кроме классики по историческим рецептам и современных миксов, большое внимание в ней уделено джин-тоникам – им посвящен отдельный раздел. Есть позиции с акцентом на лимон, зеленый виноград и клюкву. Около двадцати лет назад в Испании начал развиваться новый гастрономический тренд: в ресторанах стали подбирать гастрономический аккомпанемент к популярному коктейлю в зависимости от его вкусовых оттенков.
Джин-тоник стал основой новой коктейльной карты ресторана баскской кухни Bilbao
Виталий Северинов
шеф-бартендер Bilbao
Классика является для нас фундаментальной, мы указываем дату рецепта, от которого отталкивались или дословно воспроизводили коктейль. Основная карта основана на традиции, но соответствует духу времени. Один из концептуальных блоков посвящен разновидностям коктейля джин-тоник. За последние двадцать лет этот микс стал своего рода испанским культурным феноменом, потому что к нему стали подбирать гастрономические пары, дополняющие вкус напитка, ведь каждый джин имеет свой ботанический состав. Такой подход позволяет подчеркнуть особенности джина.
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Bentley Boys
В классическом разделе новой коктейльной карты Bilbao значатся традиционный Old Fashioned по рецепту 1888 года и богемный Boulevardier 1927 года. К осеннему сезону команда интегрировала в свой список и горячие миксы: Irish Coffee с ванильным кремом, Gluhwein с клюквой, медом и специями. В основной главе с современными авторскими наименованиями стоит выделить Cosmo с осветленным молоком и Lacto Gimlet, настоянный на йогурте. Дегустировать все можно за контактной барной стойкой, которая занимает отдельный зал с открытой кухней и оливковым деревом в центре зала. Она подходит для пре-пати с коктейлями и пинчос, для ланча или вечерних встреч с друзьями.
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