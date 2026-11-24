Историк гастрономии и театральный режиссер Даниил Ведерников уже десять лет устраивает исторические обеды и ужины, превращая их в маленькие спектакли (с контртенором и лютней!). Редакция Собака.ru выяснила у Ведерникова, почему исторические рецепты не всегда стоит повторять, что такое бланманже на самом деле (спойлер: это разварная курица с рисовой мукой) и как восстанавливать блюда, которые готовили 500 лет назад.
Рецепт — еще не история
Сегодня историческая гастрономия стала модной: рестораны обращаются к старинным рецептам, появляются тематические ужины. Что тебя в этой тенденции радует, а что настораживает?
Когда я только начинал заниматься этой темой, меня очень раздражали две вещи. Первая — огромное количество красивых исторических баек, которые переходят с одного сайта на другой и постепенно начинают восприниматься как правда. Например, история о том, что Менделеев придумал водку, или что тонкие блины обязательно называются блинчиками, а толстые — блинами. Или что жюльен придумал Карем, когда работал в Петербурге. Часто за такими историями нет никаких надежных оснований.
Вторая вещь, которая раньше меня особенно раздражала, — когда современное блюдо просто объявляют историческим. Берут кулебяку, добавляют к ней какие-нибудь модные ингредиенты, придумывают эффектную подачу и рассказывают, что это старинный рецепт. Сейчас я отношусь к этому гораздо спокойнее. Но важно понимать разницу между исторической реконструкцией и современной интерпретацией.
А бывают рецепты, которые современному человеку лучше не предлагать?
Бывают, конечно. Особенно если уходить в Средневековье или Ренессанс. Там встречаются сочетания, которые сегодня кажутся совершенно безумными: курица с сахаром, миндалем, гранатовыми зернами и розовыми лепестками, яблоки с луком. Для современного человека это скорее гастрономический аттракцион. При этом мне как раз интересно показывать такие вещи. Просто нужно понимать, что они не обязательно станут блюдами, которые захочется готовить постоянно.
На какие источники ты опираешься в своих исследованиях? Какие старинные кулинарные книги для тебя самые важные?
Сейчас для исследователя вообще рай: практически все книги, которые не защищены авторским правом, уже оцифрованы. Можно потратить всю жизнь и не изучить даже то, что доступно в интернете.
Если говорить о моих основных источниках, то прежде всего это Пелагея Александрова-Игнатьева. Ее книга — практически основа для изучения профессионального кулинарного искусства Российской империи. Там невероятно подробно описана методика приготовления. Даже если ты не учился на повара, можешь понять, как мыслил профессиональный повар той эпохи, какие техники использовал и почему.
Вторая важная для меня работа — «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» Василия Левшина конца XVIII века. Это гигантский компендиум всего, что связано с приготовлением пищи: рецепты, засолка, дистилляция, обработка разных продуктов. Чтобы понять гастрономию России XVIII столетия, это один из лучших источников.
А если хочется понять как организовывали обед, я обязательно советую «Альманах гурманов» Александра Бальтазара Лорана Гримо де Ла Реньера. Даже тем, кто не готовит, эту книгу стоит прочитать.
Мифы и легенды петербургской кухни
Ты довольно скептически относишься к попыткам сформировать единый бренд петербургской кухни. Почему?
Потому что нужно сначала определиться, что именно мы называем петербургской кухней. Был исторический период, когда здесь формировалась особая гастрономическая культура на пересечении французской, русской и немецкой кухонь. Она действительно повлияла на всю последующую русскую гастрономию. Но это кухня имперского Петербурга, которая практически не оставила живых следов в повседневном питании ленинградцев и современных петербуржцев.
Если спросить массовую аудиторию, что ассоциируется с Петербургом, мы услышим про пышки, корюшку, но вряд ли кто-то назовет рябчиков или осетрину в шампанском вине. Совершенно другое дело — говорить, что мы показываем петербургскую кухню XIX века. Это честно и интересно. Я сам занимаюсь именно этим: не претендую на то, чтобы создавать актуальную кухню Петербурга, а пытаюсь показать, как она могла выглядеть в прошлом.
Если говорить о гастрономических предпочтениях исторических персонажей, можно ли действительно понять, что любили Петр I или Екатерина II?
Это любимая тема и у историков, и у рестораторов, потому что известная историческая фигура — отличная привязка к меню. Но на практике довольно сложно отделить то, что человек действительно любил, от того, что ему просто приписывали. Вот Петр I, например, действительно интересен с гастрономической точки зрения. Меня в поражает его любопытство к новым вкусам. Он заказывал сою к мясу, соленый бамбук, манго в уксусе. Для европейского монарха того времени это было довольно необычно. На протяжении столетий европейская гастрономия в целом довольно настороженно относилась к кухням за пределами своего культурного ареала. Петр в этом смысле был человеком, которому действительно хотелось пробовать новое.
Какие известные блюда раньше готовили совсем иначе или для других целей?
Возьмем бланманже. Сегодня мы воспринимаем его как десертное желе, часто на основе миндального молока. Но первоначально это разварная курица с рисовой мукой и розовой водой. Затем появилась миндальная версия, постепенно куриное мясо исчезло, а позже в приготовлении стали активно использовать желатин.
В русских кулинарных книгах встречаются рецепты бланманже, где нужно сначала вываривать огромное количество телячьих или бараньих ног, чтобы получить желирующую основу. Сегодня мы просто покупаем готовый желатин и даже не задумываемся, какой путь прошло это блюдо.
Средневековье в веке ИИ
Какие обеды и ужины ты проводишь сейчас? И как к тебе попасть?
У меня много заказов на частные классические исторические гастроужины, где я сам восстанавливаю меню, готовлю, рассказываю о нем. Но этот формат меня немного утомил. Я постоянно думаю, как найти время для новых исследований и новых творческих направлений. Поэтому я начал развивать более закрытый формат. Есть сообщество людей, которым я предлагаю участвовать в специальных вечерах без публичных анонсов. Для них я могу делать более сложные программы, приглашать музыкантов и посвящать целый вечер определенной эпохе. Например, недавно у нас выступал резидент Дома радио Руст Позюмский с галантными ариями первой половины XVII века. Фуршет был соответствующего времени.
Ближайший салон «Кухня и империи» на 40 гостей пройдет 28 ноября. Особняк с фресками эпохи раннего ампира, концерт, построенный вокруг музыки Антона-Фердинанда Тица, на скрипке 1740-х годов, торжественная подача 8 блюд того времени.
Ты сам все готовишь?
На больших ужинах, конечно, нет. У меня есть небольшая команда: профессиональный повар, помощники, посудомойщица, люди, которые занимаются обслуживанием гостей. Но есть одна сложность: у меня нет регулярного расписания, поэтому невозможно держать постоянную команду в штате. При этом подготовка одного небольшого камерного вечера может занимать три дня практически непрерывной работы.
Основной формат, который мне сейчас интересен, — это концертно-фуршетные вечера. Я приглашаю музыкантов, которые исполняют музыку разных эпох, а сам параллельно изучаю кулинарные книги соответствующего времени и готовлю программу. Недавно у нас был вечер средневековой музыки, и я специально обратился к одному из главных французских источников XIV века.
Мне хочется, чтобы люди приходили не только поесть. У меня, к сожалению, сложилась репутация человека, у которого можно наесться до отвала: я действительно восстанавливаю меню целиком, подаю много блюд (иногда это 25 перемен), пусть и небольшими порциями. Но такая репутация меня немного тяготит.
Вещи, которые помнят вкус прошлого
В твоем доме много старинных предметов, посуды и кухонных принадлежностей. Ты коллекционер?
Я не считаю себя профессиональным коллекционером. Скорее, иногда ищу вещи, которые мне интересны и которые я хотел бы использовать.
Первый по-настоящему важный для меня предмет — петербургский набор для разделки мяса. Это русская работа, на нем есть клеймо Павловской артели. Мне особенно нравится, что он не просто сохранился, а продолжал служить больше ста лет.
Я вообще люблю предметы, которые имеют понятную функцию. Например, есть старинные шпажки для украшения больших блюд. Сегодня эта культура практически исчезла. Раньше существовали сложные композиции — пьес-монте, когда на специальной съедобной подставке размещали главное блюдо, украшали его трюфелями, маленькими пирожками и прочим съестным.
У меня есть формы для мороженого, старинные формы для желе, кухонные приборы, есть даже оловянная тарелка XVI или XVII века — она старше Петербурга. Некоторые предметы происходят из одной семьи и использовались больше столетия. Мне особенно ценно, что я могу не просто поставить их на полку, а продолжать работать с ними. Мне даже хочется сделать отдельную большую лекцию о старинных кухонных предметах.
Если представить идеальный гастрономический вечер, каким он должен быть?
Мне хочется, чтобы это было не просто мероприятие, на которое люди приходят поесть. В конечном счете, хороший обед — не только хорошая кухня, это недостаточное условие. Важно, кого ты пригласил, как расположил гостей, умеют ли они общаться между собой. Если люди пришли и сидят за столом как селедки, значит, ты плохой хозяин. Я хочу создавать атмосферу, в которой еда, музыка, пространство и разговор становятся частями одного целого.
Луковый суп, барокко и Петергоф
Ты помнишь момент, когда гастрономия перестала быть просто увлечением и превратилась в дело жизни?
У меня есть две истории, которые объясняют, откуда все пошло. Первая — это голодные поздние 80-е и ранние 90-е. Дома практически не было продуктов, иногда приходишь, а тебе говорят: сегодня луковый суп. И это буквально лук и вода. При этом у нас была книга «Кулинария» 1955 года — издание с роскошными фотографиями еды. Я открывал ее и смотрел на эти невероятные блюда с ощущением: когда-нибудь я это съем. Меня до сих пор поражает, насколько хорошо тогда умели оформлять еду. Видно, что еще продолжалась дореволюционная традиция украшения блюд.
Вторая история связана с Петербургом. Я петербуржец, хотя часть детства провел в Волгограде, куда родители уехали по распределению. Когда окончательно вернулся, понял, что между нынешним городом и Петербургом классической эпохи нет той преемственности, которую мне хотелось бы видеть. Здания остались, а образ жизни, городская ткань во многом исчезли, а культура парадной кухни ушла и подавно. Я тогда уже занимался театром эпохи барокко, много путешествовал, изучал старые театральные практики. И мне захотелось через гастрономию вернуть хотя бы часть этой утраты.
Идея исторических ужинов родилась именно из желания восстановить эту преемственность?
Я всю жизнь любил готовить, поэтому начал открывать старые кулинарные книги, читать, пробовать рецепты. Сначала совершенно по-любительски. Тогда исторической гастрономией занимались единицы. У меня была коллега Анна Литвина-Семенова, культурный антрополог и музейный педагог, экскурсовод в ГМЗ Петергоф. Она вела сообщество, посвященное исторической кухне. Я и предложил делать исторические ужины — у моих родителей как раз появилась квартира в центре Петербурга, и мы с братьями решили устроить там гостиную, где будем принимать друзей и готовить для них по дореволюционным рецептам. Первый такой ужин прошел в 2016 году. Позвали друзей, сделали несколько фотографий, а потом начали писать друзья друзей. Все пошло по сарафанному радио. Я никогда специально не рекламировался и не занимался продвижением. Долгое время это вообще не было способом заработка. Параллельно я работал в Петергофе режиссером. А потом количество заказов стало таким, что я понял: это вполне может стать моей основной деятельностью.
Ты называешь себя историком гастрономии, но при этом принципиально не считаешь себя шеф-поваром. Почему?
Я не претендую на звание шефа. Мне интереснее создать мероприятие с контекстом, где еда — один из главных героев, но не единственный. У меня художественное образование, театральный опыт, интерес к истории искусства. Поэтому я воспринимаю исторический обед скорее как перформативное искусство. Мне важно не просто приготовить блюдо, а создать пространство, в котором человек сможет почувствовать себя внутри другой эпохи.
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