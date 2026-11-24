Рецепт — еще не история

Сегодня историческая гастрономия стала модной: рестораны обращаются к старинным рецептам, появляются тематические ужины. Что тебя в этой тенденции радует, а что настораживает?

Когда я только начинал заниматься этой темой, меня очень раздражали две вещи. Первая — огромное количество красивых исторических баек, которые переходят с одного сайта на другой и постепенно начинают восприниматься как правда. Например, история о том, что Менделеев придумал водку, или что тонкие блины обязательно называются блинчиками, а толстые — блинами. Или что жюльен придумал Карем, когда работал в Петербурге. Часто за такими историями нет никаких надежных оснований.

Вторая вещь, которая раньше меня особенно раздражала, — когда современное блюдо просто объявляют историческим. Берут кулебяку, добавляют к ней какие-нибудь модные ингредиенты, придумывают эффектную подачу и рассказывают, что это старинный рецепт. Сейчас я отношусь к этому гораздо спокойнее. Но важно понимать разницу между исторической реконструкцией и современной интерпретацией.

А бывают рецепты, которые современному человеку лучше не предлагать?

Бывают, конечно. Особенно если уходить в Средневековье или Ренессанс. Там встречаются сочетания, которые сегодня кажутся совершенно безумными: курица с сахаром, миндалем, гранатовыми зернами и розовыми лепестками, яблоки с луком. Для современного человека это скорее гастрономический аттракцион. При этом мне как раз интересно показывать такие вещи. Просто нужно понимать, что они не обязательно станут блюдами, которые захочется готовить постоянно.

На какие источники ты опираешься в своих исследованиях? Какие старинные кулинарные книги для тебя самые важные?

Сейчас для исследователя вообще рай: практически все книги, которые не защищены авторским правом, уже оцифрованы. Можно потратить всю жизнь и не изучить даже то, что доступно в интернете.

Если говорить о моих основных источниках, то прежде всего это Пелагея Александрова-Игнатьева. Ее книга — практически основа для изучения профессионального кулинарного искусства Российской империи. Там невероятно подробно описана методика приготовления. Даже если ты не учился на повара, можешь понять, как мыслил профессиональный повар той эпохи, какие техники использовал и почему.

Вторая важная для меня работа — «Словарь поваренный, приспешничий, кандиторский и дистиллаторский» Василия Левшина конца XVIII века. Это гигантский компендиум всего, что связано с приготовлением пищи: рецепты, засолка, дистилляция, обработка разных продуктов. Чтобы понять гастрономию России XVIII столетия, это один из лучших источников.

А если хочется понять как организовывали обед, я обязательно советую «Альманах гурманов» Александра Бальтазара Лорана Гримо де Ла Реньера. Даже тем, кто не готовит, эту книгу стоит прочитать.