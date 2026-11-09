Знакомьтесь, кулинарные мастера фонда «Антон тут рядом» — профи, которые всегда в тени

Этих шеф-поваров редко увидишь на сцене или в кулинарных шоу, но их работа говорит сама за себя. Уже несколько лет в благотворительной организации «Антон тут рядом» трудятся два бессменных шефа — Максим Покровский и Азат Бикбулатов. Здесь, в профессиональной кулинарной мастерской, дети, подростки и взрослые с расстройством аутистического спектра учатся обращаться с ножом и плитой, замешивать тесто и варить супы. Но главная цель — не просто научить готовить дома, а дать профессию и подготовить человека к открытому рынку труда: некоторые выпускники уже работают в партнерских проектах, например в сети пекарен «буше». О боязни шипящих сковородок, любви к сосискам и нелюбви к тушеному мясу рассказали сотрудники и подопечные фонда.
«Люди с аутизмом не любят, когда еда порезана большими кусками»
Максим Покровский, мастер кулинарной мастерской
В 2014 году Максим решил вернуться к своей мечте детства и стать поваром: прошел кулинарные курсы и начал работать в баре «На бровях», после чего стоял на кухне еще нескольких баров. Знакомство с Азатом Бикбулатовым в 2017 году (вторым мастером кулинарной мастерской — прим. ред. Собака.ru) принесло Максиму новую работу — в мастерской «Антон тут рядом». Здесь подопечные занимаются подготовкой к обеду: моют, чистят и режут овощи, убирают посуду, подают специи, делают заготовки. «Наша главная задача — обучить студентов различным бытовым навыкам: обслужить себя в быту, не бояться пользоваться ножом, не бояться горячей плиты, шипящих сковородок», — объясняет Максим. После нескольких факультативов многие готовят еду родителям дома.
С некоторыми студентами Максим не сосредотачивается на чем-то одном, а предлагает попробовать широкий спектр блюд. Если видит, что человек заинтересован, записывает или запоминает рецепты и правильно выполняет каждый шаг, то постепенно усложняет задания. От занятия к занятию они осваивают более сложные рецепты и учатся готовить сразу несколько блюд.
Классический пищевой паттерн — это когда людям с аутизмом не нравится текстура определенных блюд. Например, разваренное или тушеное мясо или когда что-то порезано большими кусками. Но, по словам Максима, за время совместной работы большинство студентов стали есть все. А еще на прием пищи часто влияет настроение студента.
Лена Рыкова, подопечная фонда
«В прошлом году я заметила, что курицу на сковороде уже стала лучше делать. Макаронная курочка, она со сливочным чесночным соусом делается. Еще люблю готовить салат с хрустящими баклажанами и греческий салат: все необходимые овощи нужно нарезать, добавить сыр и заправку придумать. В кулинарной мастерской мы готовим гречневую кашу, макароны, борщ, щи, харчо, крем-суп тыквенный и даже гороховый — это вкусные супы, я их очень люблю. Как-то раз я сама смогла приготовить уху из камбалы».
Женя Гурьянов, подопечный фонда
«На завтрак я делаю яичницу по инструкции. И в основном сосиски с макаронами. Супы готовим грибные, с мясом, овощами, борщи, рыбные. Сегодня на обед сосиски, картошка и потом суп. В супе морковка, я картошку клал. Мы периодически на даче готовим свои пироги: для этого собираем маленькие яблоки и все это кладем в тесто. Тесто разминаем, туда яблочки, заворачиваем тесто».
Антон Осетров, подопечный фонда
«Я в мастерской с 2024 года. В Чебоксарах уже умел готовить, делал пельмешки. Люблю творог с изюмом, борщ, щи, клецки, макароны, хлопушки. Дома родители помогают готовить».
«Не только почистить картошку, но и пожарить ее — полностью инициатива студента»
Азат Бикбулатов, мастер кулинарной мастерской
Азат оказался в проекте в 2013 году, буквально за полтора месяца до появления самого фонда: «Тогда у нас не было ни стен, ни шкафов, ни кухни». Шеф вспоминает, как за день до открытия ездил по магазинам в поисках недостающей мебели, а непосредственно в день открытия испек около 10 пирогов для детей с аутизмом и их родителей, волонтеров, «жертвователей», учредителей и сотрудников. «Студенты помогали делать канапе, бутерброды, каждые минут 30—20 выкатывалась тележка с угощением. Часто она просто не доезжала до стола, потому что все разбирали прямо по дороге», — вспоминает Азат.
Факультативы посещают студенты, которые знают последовательность приготовления блюд: например, надо достать яйца из холодильника, помыть их, разбить, посмотреть, чтобы они были не испорченные, нагреть сковородку, налить масло и потом пожарить яичницу. Чтобы блюдо точно приготовилось, шеф учит студентов работать по таймеру, выставлять время; потом объясняет, что нужно подождать, пока еда остынет. Чаще всего Азат готовит со своими студентами блины с вареньем или сгущенкой, пиццу в духовке по таймеру — сначала подготавливают тесто, потом учат студентов его раскатывать, отрабатывают «навык нарезки колбаски и огурчиков».
Однажды к Азату на занятия пришел студент, который быстро усваивал рецепты и за несколько месяцев научился готовить грибной суп, котлеты и другие блюда. Позже мама подопечного рассказала, что он с удовольствием готовит все эти блюда дома для семьи, хотя сам не ест ни мясо, ни грибы, поскольку они ему не нравятся.
Пищевые особенности — это всегда индивидуальная. Обычно в мастерской готовят одинаковые блюда на всех студентов, но если у кого-то из них непереносимость ингредиентов, для него готовят отдельно. В кулинарной мастерской есть фотографии студентов с информацией о том, кто что не ест, у кого на какие продукты аллергия. Особенно сильно подопечные центра любят есть все то, что им готовили в детстве: сосиски с макаронами, котлетки, а также картошку фри и фастфуд.
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