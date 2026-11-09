Знакомьтесь, кулинарные мастера фонда «Антон тут рядом» — профи, которые всегда в тени

«Люди с аутизмом не любят, когда еда порезана большими кусками»

Максим Покровский, мастер кулинарной мастерской

В 2014 году Максим решил вернуться к своей мечте детства и стать поваром: прошел кулинарные курсы и начал работать в баре «На бровях», после чего стоял на кухне еще нескольких баров. Знакомство с Азатом Бикбулатовым в 2017 году (вторым мастером кулинарной мастерской — прим. ред. Собака.ru) принесло Максиму новую работу — в мастерской «Антон тут рядом». Здесь подопечные занимаются подготовкой к обеду: моют, чистят и режут овощи, убирают посуду, подают специи, делают заготовки. «Наша главная задача — обучить студентов различным бытовым навыкам: обслужить себя в быту, не бояться пользоваться ножом, не бояться горячей плиты, шипящих сковородок», — объясняет Максим. После нескольких факультативов многие готовят еду родителям дома.

«Иногда мы делаем котлетки из готового фарша, а иногда со студентом можем собрать мясорубку и пропустить фарш из сырого мяса»

С некоторыми студентами Максим не сосредотачивается на чем-то одном, а предлагает попробовать широкий спектр блюд. Если видит, что человек заинтересован, записывает или запоминает рецепты и правильно выполняет каждый шаг, то постепенно усложняет задания. От занятия к занятию они осваивают более сложные рецепты и учатся готовить сразу несколько блюд.

Классический пищевой паттерн — это когда людям с аутизмом не нравится текстура определенных блюд. Например, разваренное или тушеное мясо или когда что-то порезано большими кусками. Но, по словам Максима, за время совместной работы большинство студентов стали есть все. А еще на прием пищи часто влияет настроение студента.